Советник главы «Росэнергоатома» раскрыл планы ВСУ по Запорожской АЭС

Карчаа: ВСУ могут нанести удар по хранилищам радиоактивных материалов на ЗАЭС

04 июля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Ренат Карчаа сообщил, что у ВСУ есть возможность испортить систему охлаждения ракетами на ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Целью украинских бойцов на Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) является повышение радиационного фона после атаки. Об этом сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. «Они (ВСУ — прим. URA.RU) добиваются заражения вокруг станции. Заражение накроет значительные территории, а потом они на этой волне попробуют осуществить захват», — заявил Карчаа в эфире «Соловьев Live». По его словам, ВСУ могут нанести удар по хранилищам радиоактивных материалов на ЗАЭС. Он отметил, что киевский режим после своего нападения будет поднимать вопрос, чтобы в мире Россию признали ядерным террористом. По его словам, ВСУ могут испортить систему охлаждения станции ракетными ударами. «Да, это опасно, но думаю, что мы сумеем ситуацию вытащить, хотя это будет сложно», — отметил Карчаа. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не собирается взрывать Запорожскую атомную электростанцию, передает телеканал 360. Украинский доктор Евгений Комаровский начал готовить граждан к взрыву на ЗАЭС. Он предостерег украинцев от приема йода в случае катастрофы.

Целью украинских бойцов на Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) является повышение радиационного фона после атаки. Об этом сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. «Они (ВСУ — прим. URA.RU) добиваются заражения вокруг станции. Заражение накроет значительные территории, а потом они на этой волне попробуют осуществить захват», — заявил Карчаа в эфире «Соловьев Live». По его словам, ВСУ могут нанести удар по хранилищам радиоактивных материалов на ЗАЭС. Он отметил, что киевский режим после своего нападения будет поднимать вопрос, чтобы в мире Россию признали ядерным террористом. По его словам, ВСУ могут испортить систему охлаждения станции ракетными ударами. «Да, это опасно, но думаю, что мы сумеем ситуацию вытащить, хотя это будет сложно», — отметил Карчаа. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не собирается взрывать Запорожскую атомную электростанцию, передает телеканал 360. Украинский доктор Евгений Комаровский начал готовить граждан к взрыву на ЗАЭС. Он предостерег украинцев от приема йода в случае катастрофы.