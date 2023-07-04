Советник главы «Росэнергоатома» раскрыл планы ВСУ по Запорожской АЭС

Карчаа: ВСУ могут нанести удар по хранилищам радиоактивных материалов на ЗАЭС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ
Ренат Карчаа сообщил, что у ВСУ есть возможность испортить систему охлаждения ракетами на ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Целью украинских бойцов на Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) является повышение радиационного фона после атаки. Об этом сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Они (ВСУ — прим. URA.RU) добиваются заражения вокруг станции. Заражение накроет значительные территории, а потом они на этой волне попробуют осуществить захват», — заявил Карчаа в эфире «Соловьев Live». По его словам, ВСУ могут нанести удар по хранилищам радиоактивных материалов на ЗАЭС. Он отметил, что киевский режим после своего нападения будет поднимать вопрос, чтобы в мире Россию признали ядерным террористом.

По его словам, ВСУ могут испортить систему охлаждения станции ракетными ударами. «Да, это опасно, но думаю, что мы сумеем ситуацию вытащить, хотя это будет сложно», — отметил Карчаа.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не собирается взрывать Запорожскую атомную электростанцию, передает телеканал 360. Украинский доктор Евгений Комаровский начал готовить граждан к взрыву на ЗАЭС. Он предостерег украинцев от приема йода в случае катастрофы.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Целью украинских бойцов на Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) является повышение радиационного фона после атаки. Об этом сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. «Они (ВСУ — прим. URA.RU) добиваются заражения вокруг станции. Заражение накроет значительные территории, а потом они на этой волне попробуют осуществить захват», — заявил Карчаа в эфире «Соловьев Live». По его словам, ВСУ могут нанести удар по хранилищам радиоактивных материалов на ЗАЭС. Он отметил, что киевский режим после своего нападения будет поднимать вопрос, чтобы в мире Россию признали ядерным террористом. По его словам, ВСУ могут испортить систему охлаждения станции ракетными ударами. «Да, это опасно, но думаю, что мы сумеем ситуацию вытащить, хотя это будет сложно», — отметил Карчаа. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не собирается взрывать Запорожскую атомную электростанцию, передает телеканал 360. Украинский доктор Евгений Комаровский начал готовить граждан к взрыву на ЗАЭС. Он предостерег украинцев от приема йода в случае катастрофы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...