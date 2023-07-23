В США рассказали, с помощью чего РФ побеждает украинские Bradley

Military Watch: ВС РФ уничтожают Bradley при помощи ракетного комплекса «Вихрь 1»
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ВС РФ используют ракеты «Вихрь 1» против БМП Bradley Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожает американские боевые машины Bradley при помощи противотанкового ракетного комплекса «Вихрь 1». Ракеты, запускаемые с него, успешно пробивают броню.

«Украина стремилась компенсировать очень ограниченную защиту Bradley от противотанковых снарядов, применяя советскую реактивную броню. Но современные российские противотанковые ракеты, запускаемые с комплекса „Вихрь-1“, наносят значительный урон американским БМП», — передают авторы американского журнала Military Watch. Они отмечают, что ракеты были спроектированы специально для нанесения эффективного урона американской технике.

Страны Запада оказывают поддержку Украине с начала российской спецоперации. Активно технику и вооружение они начали поставлять с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спустя чуть более месяца с начала наступления, ВСУ потеряли около 20% всего своего вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о нехватке артиллерии, передает телеканал 360.

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ВС РФ уничтожает американские боевые машины Bradley при помощи противотанкового ракетного комплекса «Вихрь 1». Ракеты, запускаемые с него, успешно пробивают броню. «Украина стремилась компенсировать очень ограниченную защиту Bradley от противотанковых снарядов, применяя советскую реактивную броню. Но современные российские противотанковые ракеты, запускаемые с комплекса „Вихрь-1“, наносят значительный урон американским БМП», — передают авторы американского журнала Military Watch. Они отмечают, что ракеты были спроектированы специально для нанесения эффективного урона американской технике. Страны Запада оказывают поддержку Украине с начала российской спецоперации. Активно технику и вооружение они начали поставлять с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спустя чуть более месяца с начала наступления, ВСУ потеряли около 20% всего своего вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о нехватке артиллерии, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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