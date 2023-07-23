В США рассказали, с помощью чего РФ побеждает украинские Bradley

ВС РФ уничтожает американские боевые машины Bradley при помощи противотанкового ракетного комплекса «Вихрь 1». Ракеты, запускаемые с него, успешно пробивают броню.
«Украина стремилась компенсировать очень ограниченную защиту Bradley от противотанковых снарядов, применяя советскую реактивную броню. Но современные российские противотанковые ракеты, запускаемые с комплекса „Вихрь-1“, наносят значительный урон американским БМП», — передают авторы американского журнала Military Watch. Они отмечают, что ракеты были спроектированы специально для нанесения эффективного урона американской технике.
Страны Запада оказывают поддержку Украине с начала российской спецоперации. Активно технику и вооружение они начали поставлять с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спустя чуть более месяца с начала наступления, ВСУ потеряли около 20% всего своего вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о нехватке артиллерии, передает телеканал 360.
ВС РФ уничтожает американские боевые машины Bradley при помощи противотанкового ракетного комплекса «Вихрь 1». Ракеты, запускаемые с него, успешно пробивают броню. «Украина стремилась компенсировать очень ограниченную защиту Bradley от противотанковых снарядов, применяя советскую реактивную броню. Но современные российские противотанковые ракеты, запускаемые с комплекса „Вихрь-1“, наносят значительный урон американским БМП», — передают авторы американского журнала Military Watch. Они отмечают, что ракеты были спроектированы специально для нанесения эффективного урона американской технике. Страны Запада оказывают поддержку Украине с начала российской спецоперации. Активно технику и вооружение они начали поставлять с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спустя чуть более месяца с начала наступления, ВСУ потеряли около 20% всего своего вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о нехватке артиллерии, передает телеканал 360.