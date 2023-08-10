112: в Подмосковье женщина загорелась во время полета на воздушном шаре

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Во время полета на шаре оторвался шланг от горелки Фото:

В городе Раменское Московской области женщина получила ожоги во время полета на воздушном шаре. Об этом сообщили в соцсетях.

«В Подмосковном Раменском женщина загорелась во время полета на воздушном шаре», — пишет telegram-канал 112. Там сообщают, что женщина вместе с мужем арендовали шар с инструктором. Во время полета на шаре оторвался шланг от горелки и на женщине вспыхнула одежда. В результате супругов госпитализировали, у женщины выявили 32% ожогов тела.

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В городе Раменское Московской области женщина получила ожоги во время полета на воздушном шаре. Об этом сообщили в соцсетях. «В Подмосковном Раменском женщина загорелась во время полета на воздушном шаре», — пишет telegram-канал 112. Там сообщают, что женщина вместе с мужем арендовали шар с инструктором. Во время полета на шаре оторвался шланг от горелки и на женщине вспыхнула одежда. В результате супругов госпитализировали, у женщины выявили 32% ожогов тела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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