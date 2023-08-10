112: в Подмосковье женщина загорелась во время полета на воздушном шаре

Во время полета на шаре оторвался шланг от горелки
В городе Раменское Московской области женщина получила ожоги во время полета на воздушном шаре. Об этом сообщили в соцсетях.
«В Подмосковном Раменском женщина загорелась во время полета на воздушном шаре», — пишет telegram-канал 112. Там сообщают, что женщина вместе с мужем арендовали шар с инструктором. Во время полета на шаре оторвался шланг от горелки и на женщине вспыхнула одежда. В результате супругов госпитализировали, у женщины выявили 32% ожогов тела.
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