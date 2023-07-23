МЧС раскрыло масштаб ЧП в московском ТЦ, где заживо сварились четыре женщины

МЧС: из-за ЧП в ТЦ «Времена года» в Москве оказалась подтоплена площадь в четыре тысячи квадратных метров

Удалось спасти 10 человек, сообщили в МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU

В результате разгерметизации металлической трубы горячего водоснабжения в ТЦ «Времена года» В Москве оказалось подтоплена площадь в четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщил врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко.

«Площадь подтопления составила четыре тысячи квадратных метров», — сказал Ткаченко РИА Новости. Он добавил, что удалось спасти 10 человек, девять из них госпитализированы.

По словам Ткаченко, все пострадавшие получили ожоги. Он отметил, что ЧП произошло в результате разрыва трубы диаметром 30 сантиметров по сварному шву.

Ранее сообщалось о прорыве трубы с горячим водоснабжением в ТЦ «Времена года». В результате погибли четыре сотрудницы. URA.RU приводило сводку с главной информацией о произошедшем.