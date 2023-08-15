Трое детей погибли при взрыве в Махачкале

В ходе взрыва на автомобильной заправке в Махачкале погибли трое детей. Всего известно о 27 погибших человек. Об этом рассказал глава республики Дагестан Сергей Меликов.
«Среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале есть трое детей», — подчеркнул Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва на АЗС. Он также добавил, что из фонда республики будут родственникам погибших выделят материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Гражданам, получившие тяжелые ранения получат 400 тысяч рублей. Получившим легкий вред выделят 200 тысяч рублей.
В ночь на 15 августа в Махачкале произошел взрыв на заправочной станции. Известно о 66 пострадавших. В республике объявлен траур.
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