Трое детей погибли при взрыве в Махачкале

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В ходе взрыва в Махачкале погибли трое детей, среди них трое детей Фото:
новость из сюжета
Взрыв на АЗС в Махачкале

В ходе взрыва на автомобильной заправке в Махачкале погибли трое детей. Всего известно о 27 погибших человек. Об этом рассказал глава республики Дагестан Сергей Меликов.

«Среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале есть трое детей», — подчеркнул Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва на АЗС. Он также добавил, что из фонда республики будут родственникам погибших выделят материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Гражданам, получившие тяжелые ранения получат 400 тысяч рублей. Получившим легкий вред выделят 200 тысяч рублей.

В ночь на 15 августа в Махачкале произошел взрыв на заправочной станции. Известно о 66 пострадавших. В республике объявлен траур.

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В ходе взрыва на автомобильной заправке в Махачкале погибли трое детей. Всего известно о 27 погибших человек. Об этом рассказал глава республики Дагестан Сергей Меликов. «Среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале есть трое детей», — подчеркнул Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва на АЗС. Он также добавил, что из фонда республики будут родственникам погибших выделят материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Гражданам, получившие тяжелые ранения получат 400 тысяч рублей. Получившим легкий вред выделят 200 тысяч рублей. В ночь на 15 августа в Махачкале произошел взрыв на заправочной станции. Известно о 66 пострадавших. В республике объявлен траур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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