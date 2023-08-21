Аэропорт Домодедово закрыли после атаки беспилотника

21 августа 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Домодедово временно не работает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Московский аэропорт Домодедово закрыт после отражения атаки беспилотника. На данный момент временно не работает и Внуково. «Для обеспечения дополнительных мер безопасности с 6:26 ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов», — сообщили представители аэропорта Домодедово РИА Новости. Ранее сообщалось о закрытии Внуково. Это произошло после подавления украинского беспилотника, который летел на Московскую область. Пилот лайнера, летевшего из Екатеринбурга в Москву, сообщил, что закрыты все московские аэропорты. Самолету пришлось сесть в Казани.

Московский аэропорт Домодедово закрыт после отражения атаки беспилотника. На данный момент временно не работает и Внуково. «Для обеспечения дополнительных мер безопасности с 6:26 ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов», — сообщили представители аэропорта Домодедово РИА Новости. Ранее сообщалось о закрытии Внуково. Это произошло после подавления украинского беспилотника, который летел на Московскую область. Пилот лайнера, летевшего из Екатеринбурга в Москву, сообщил, что закрыты все московские аэропорты. Самолету пришлось сесть в Казани.