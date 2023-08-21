Аэропорт Домодедово закрыли после атаки беспилотника

Домодедово временно не работает
новость из сюжетаАтаки беспилотников на Москву
Московский аэропорт Домодедово закрыт после отражения атаки беспилотника. На данный момент временно не работает и Внуково.
«Для обеспечения дополнительных мер безопасности с 6:26 ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов», — сообщили представители аэропорта Домодедово РИА Новости. Ранее сообщалось о закрытии Внуково. Это произошло после подавления украинского беспилотника, который летел на Московскую область.
Пилот лайнера, летевшего из Екатеринбурга в Москву, сообщил, что закрыты все московские аэропорты. Самолету пришлось сесть в Казани.
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