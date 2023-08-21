Аэропорт Домодедово закрыли после атаки беспилотника

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Крым., S7, израиль, аэропорт домодедово
Домодедово временно не работает Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Московский аэропорт Домодедово закрыт после отражения атаки беспилотника. На данный момент временно не работает и Внуково.

«Для обеспечения дополнительных мер безопасности с 6:26 ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов», — сообщили представители аэропорта Домодедово РИА Новости. Ранее сообщалось о закрытии Внуково. Это произошло после подавления украинского беспилотника, который летел на Московскую область.

Пилот лайнера, летевшего из Екатеринбурга в Москву, сообщил, что закрыты все московские аэропорты. Самолету пришлось сесть в Казани.

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Московский аэропорт Домодедово закрыт после отражения атаки беспилотника. На данный момент временно не работает и Внуково. «Для обеспечения дополнительных мер безопасности с 6:26 ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов», — сообщили представители аэропорта Домодедово РИА Новости. Ранее сообщалось о закрытии Внуково. Это произошло после подавления украинского беспилотника, который летел на Московскую область. Пилот лайнера, летевшего из Екатеринбурга в Москву, сообщил, что закрыты все московские аэропорты. Самолету пришлось сесть в Казани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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