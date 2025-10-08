В Москве мужчина пришел в детский сад и завалился спать

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мужчину, который проник на территорию детского сада на улице Шаболовка в состоянии алкогольного опьянения, чтобы найти место для сна. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.
«Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве задержали мужчину за незаконное проникновение на территорию детского сада», — говорится в telegram-канале ведомства. Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия после получения сигнала тревоги.
Они задержали пьяного мужчину, который, по словам охранника, вел себя агрессивно и пытался найти место для сна. После этого его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее похожий инцидент произошел в аэропорту Сургута, где пьяный мужчина устроил дебош и оказал сопротивление полицейским, за что был арестован на пять суток. Задержанный объяснил свое поведение сильным опьянением, которое помешало ему купить билеты. Он провел время в спецпомещении до вытрезвления.
