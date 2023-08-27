ВФУ ударили по Донецку в День города

27 августа 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Украинские военные выпустили десять кассетных снарядов по Донецку, заявил Алексей Кулемзин (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В течение 26—27 августа город Донецк в ДНР подвергся десяти обстрелам со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Сегодня в столице ДНР отмечается два праздника — День города и День шахтера. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин. «За период с 21:00 26 августа до 9:00 27 августа Донецк десять раз подвергся обстрелам со стороны ВФУ», — написал Кулемзин в своем telegram-канале. Он добавил, что особенно сильным обстрелам подверглись Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы. Украинская армия выпустила 29 снарядов калибром 155 миллиметров, включая десять снарядов кассетного типа, заключил Кулемзин.

В течение 26—27 августа город Донецк в ДНР подвергся десяти обстрелам со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Сегодня в столице ДНР отмечается два праздника — День города и День шахтера. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин. «За период с 21:00 26 августа до 9:00 27 августа Донецк десять раз подвергся обстрелам со стороны ВФУ», — написал Кулемзин в своем telegram-канале. Он добавил, что особенно сильным обстрелам подверглись Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы. Украинская армия выпустила 29 снарядов калибром 155 миллиметров, включая десять снарядов кассетного типа, заключил Кулемзин.