Во Франции взбесились из-за последствий помощи Украине

Политик Филиппо: американское оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
Флориан Филиппо прокомментировал поставки оружия США на Ближний Восток вместо Украины Фото:
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что США ведут мир к организованному хаосу. Тем самым он прокомментировал новости поставок оружия для Украины, которые в итоге оказались на Ближнем Востоке.

«Мы предупреждали! Оружия США для Украины на Ближнем Востоке достаточно много! Все это ведет к организованному мировому хаосу», — высказался Флориан Филиппо на своей страницы в X (ранее Twitter).

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Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заявлял, что ХАМАС вооружился американскими автоматами. При этом Штаты официально поддерживают Израиль. При этом США планируют отправить на Ближний Восток дополнительно 20—25 истребителей F-35 и F-15, чтобы помещать Ирану на случай провокации, сообщает RT.

Война в Израиле началась 7 октября. ХАМАС и ЦАХАЛ обстреливают позиции друг друга, снаряды попадают также и в жилые дома. К тому же палестинские военные обстреляли фестиваль музыки в Израиле, где отдыхали люди.

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что США ведут мир к организованному хаосу. Тем самым он прокомментировал новости поставок оружия для Украины, которые в итоге оказались на Ближнем Востоке. «Мы предупреждали! Оружия США для Украины на Ближнем Востоке достаточно много! Все это ведет к организованному мировому хаосу», — высказался Флориан Филиппо на своей страницы в X (ранее Twitter). Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заявлял, что ХАМАС вооружился американскими автоматами. При этом Штаты официально поддерживают Израиль. При этом США планируют отправить на Ближний Восток дополнительно 20—25 истребителей F-35 и F-15, чтобы помещать Ирану на случай провокации, сообщает RT. Война в Израиле началась 7 октября. ХАМАС и ЦАХАЛ обстреливают позиции друг друга, снаряды попадают также и в жилые дома. К тому же палестинские военные обстреляли фестиваль музыки в Израиле, где отдыхали люди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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