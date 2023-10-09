Во Франции взбесились из-за последствий помощи Украине

Политик Филиппо: американское оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке

09 октября 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Флориан Филиппо прокомментировал поставки оружия США на Ближний Восток вместо Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что США ведут мир к организованному хаосу. Тем самым он прокомментировал новости поставок оружия для Украины, которые в итоге оказались на Ближнем Востоке. «Мы предупреждали! Оружия США для Украины на Ближнем Востоке достаточно много! Все это ведет к организованному мировому хаосу», — высказался Флориан Филиппо на своей страницы в X (ранее Twitter). Новость по теме Почему воюют Израиль и Палестина. Карта Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заявлял, что ХАМАС вооружился американскими автоматами. При этом Штаты официально поддерживают Израиль. При этом США планируют отправить на Ближний Восток дополнительно 20—25 истребителей F-35 и F-15, чтобы помещать Ирану на случай провокации, сообщает RT. Война в Израиле началась 7 октября. ХАМАС и ЦАХАЛ обстреливают позиции друг друга, снаряды попадают также и в жилые дома. К тому же палестинские военные обстреляли фестиваль музыки в Израиле, где отдыхали люди.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что США ведут мир к организованному хаосу. Тем самым он прокомментировал новости поставок оружия для Украины, которые в итоге оказались на Ближнем Востоке. «Мы предупреждали! Оружия США для Украины на Ближнем Востоке достаточно много! Все это ведет к организованному мировому хаосу», — высказался Флориан Филиппо на своей страницы в X (ранее Twitter). Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заявлял, что ХАМАС вооружился американскими автоматами. При этом Штаты официально поддерживают Израиль. При этом США планируют отправить на Ближний Восток дополнительно 20—25 истребителей F-35 и F-15, чтобы помещать Ирану на случай провокации, сообщает RT. Война в Израиле началась 7 октября. ХАМАС и ЦАХАЛ обстреливают позиции друг друга, снаряды попадают также и в жилые дома. К тому же палестинские военные обстреляли фестиваль музыки в Израиле, где отдыхали люди.