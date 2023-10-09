Во Франции взбесились из-за последствий помощи Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что США ведут мир к организованному хаосу. Тем самым он прокомментировал новости поставок оружия для Украины, которые в итоге оказались на Ближнем Востоке.
«Мы предупреждали! Оружия США для Украины на Ближнем Востоке достаточно много! Все это ведет к организованному мировому хаосу», — высказался Флориан Филиппо на своей страницы в X (ранее Twitter).
Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заявлял, что ХАМАС вооружился американскими автоматами. При этом Штаты официально поддерживают Израиль. При этом США планируют отправить на Ближний Восток дополнительно 20—25 истребителей F-35 и F-15, чтобы помещать Ирану на случай провокации, сообщает RT.
Война в Израиле началась 7 октября. ХАМАС и ЦАХАЛ обстреливают позиции друг друга, снаряды попадают также и в жилые дома. К тому же палестинские военные обстреляли фестиваль музыки в Израиле, где отдыхали люди.
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