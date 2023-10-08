08 октября 2023

WSJ: Иран помогал боевикам ХАМАС готовить нападение на Израиль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
Несколько источников подтвердили причастность Ирана в нападении на Израиль Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Иран помогал боевикам ХАМАС готовить атаку на Израиль 7 октября, а также в Бейруте на встрече 2 октября одобрил ее реализацию. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных источников в движениях ХАМАС и «Хезболлах».

«Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа прорабатывали с представителями ХАМАС детали плана. Встречи проходили в Бейруте», — пишет The Wall Street Journal. По данным издания, информацию о причастности Ирана подтверждает также европейский чиновник, пожелавший не называть свое имя, и некий советник правительства Сирии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что деньги налогоплательщиков США не были использованы для атак на Израиль. Он добавил, что средства, принадлежащие Ирану и полученные от продажи нефти, были перемещены с одного счета на другой в Южной Корее для упрощения их использования, согласно санкциям и с целью гуманитарной помощи.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иран помогал боевикам ХАМАС готовить атаку на Израиль 7 октября, а также в Бейруте на встрече 2 октября одобрил ее реализацию. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных источников в движениях ХАМАС и «Хезболлах». «Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа прорабатывали с представителями ХАМАС детали плана. Встречи проходили в Бейруте», — пишет The Wall Street Journal. По данным издания, информацию о причастности Ирана подтверждает также европейский чиновник, пожелавший не называть свое имя, и некий советник правительства Сирии. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что деньги налогоплательщиков США не были использованы для атак на Израиль. Он добавил, что средства, принадлежащие Ирану и полученные от продажи нефти, были перемещены с одного счета на другой в Южной Корее для упрощения их использования, согласно санкциям и с целью гуманитарной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...