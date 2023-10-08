WSJ: Иран помогал боевикам ХАМАС готовить нападение на Израиль

09 октября 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

Несколько источников подтвердили причастность Ирана в нападении на Израиль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Иран помогал боевикам ХАМАС готовить атаку на Израиль 7 октября, а также в Бейруте на встрече 2 октября одобрил ее реализацию. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных источников в движениях ХАМАС и «Хезболлах». «Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа прорабатывали с представителями ХАМАС детали плана. Встречи проходили в Бейруте», — пишет The Wall Street Journal . По данным издания, информацию о причастности Ирана подтверждает также европейский чиновник, пожелавший не называть свое имя, и некий советник правительства Сирии. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что деньги налогоплательщиков США не были использованы для атак на Израиль. Он добавил, что средства, принадлежащие Ирану и полученные от продажи нефти, были перемещены с одного счета на другой в Южной Корее для упрощения их использования, согласно санкциям и с целью гуманитарной помощи.

Иран помогал боевикам ХАМАС готовить атаку на Израиль 7 октября, а также в Бейруте на встрече 2 октября одобрил ее реализацию. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных источников в движениях ХАМАС и «Хезболлах». «Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа прорабатывали с представителями ХАМАС детали плана. Встречи проходили в Бейруте», — пишет The Wall Street Journal. По данным издания, информацию о причастности Ирана подтверждает также европейский чиновник, пожелавший не называть свое имя, и некий советник правительства Сирии. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что деньги налогоплательщиков США не были использованы для атак на Израиль. Он добавил, что средства, принадлежащие Ирану и полученные от продажи нефти, были перемещены с одного счета на другой в Южной Корее для упрощения их использования, согласно санкциям и с целью гуманитарной помощи.