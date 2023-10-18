Что, кроме алиментов, можно получить от бывшего супруга

Юрист Крушанова предупредила «алиментщиков» о дополнительных тратах на ребенка

18 октября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Государство оказывает помощь одиноким родителям, сказала Лариса Крушанова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Помимо обязательных алиментов, опекун может рассчитывать на получение средств на лечение, образование, развитие и отдых ребенка. Об этом URA.RU рассказала юрист, доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции Лариса Крушанова. Она подчеркнула, что другие расходы «алиментщик» может нести только добровольно. — Лариса Александровна, помимо всем известным алиментов, какие еще расходы должен нести родитель, который не проживает с ребенком? — Родители обязаны обеспечивать базовые потребности детей, в том числе, в питании и одежде. Они имеют право заключить соглашение о содержании детей. Таким образом, кроме обязательных алиментов, появляется право на возмещение расходов на лечение, образование, в том числе, дополнительное, развивающие кружки, летний оздоровительный отдых в санатории или детском лагере. Иными словами, мама потратила 20 тысяч рублей на лекарства для ребенка и, если соглашение между родителями не достигнуто, то суд обяжет отца возместить 10 тысяч рублей», — сказала Лариса Крушанова. — Кто может получать такое возмещение и в каком объеме? — Право получения обязательного денежного содержания имеет родитель или законный представитель (опекун), с которым проживает ребенок. Поскольку на родителей возлагаются равные права и обязанности, то расходы, о которых упоминалось, делятся пропорционально на обоих родителей. Каждый из них погашает в размере одной второй части. — Можно ли затребовать плату по ипотеке или аренде жилья? В то же время закон гласит о разумности требований сверхалиментных расходов на содержание детей. Оплачивать ипотеку является разумным только при условии, если «алиментщик» является сособственником такого жилья, но данным помещением не пользуется. Даже в этом случае он должен платить сумму, пропорциональную его доли в праве собственности. В остальных случаях он может это делать только в добровольном порядке. — Если алименты не платят, может ли опекун рассчитывать на помощь от государства? Случаи, когда один из родителей или оба родителя не платят алименты на детей, в наше время нередки. Поэтому для лиц, на чьем иждивении находятся дети, поиск средств на их содержание становится более, чем актуальным. Согласно Конституции, Российская Федерация — государство социальное. Исходя из этого, каждому гражданину гарантируется прожиточный минимум. В настоящее время предусмотрены различные виды поддержки — как в денежном, так и натуральном выражении. Среди них — пособия в размере до половины прожиточного минимума, установленного субъектом Российской Федерации или органом местного самоуправления. Также одним из видов социальной поддержки является субсидия, представляющая собой компенсацию на оплату коммунальных услуг. Министерство юстиции РФ выступило с предложением создать базу неплательщиков алиментов. Инициативу поддержали в правительстве. Основным условием для исключения из этого реестра будет полное погашение задолженности. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму 4 октября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Помимо обязательных алиментов, опекун может рассчитывать на получение средств на лечение, образование, развитие и отдых ребенка. Об этом URA.RU рассказала юрист, доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции Лариса Крушанова. Она подчеркнула, что другие расходы «алиментщик» может нести только добровольно. — Лариса Александровна, помимо всем известным алиментов, какие еще расходы должен нести родитель, который не проживает с ребенком? — Родители обязаны обеспечивать базовые потребности детей, в том числе, в питании и одежде. Они имеют право заключить соглашение о содержании детей. Таким образом, кроме обязательных алиментов, появляется право на возмещение расходов на лечение, образование, в том числе, дополнительное, развивающие кружки, летний оздоровительный отдых в санатории или детском лагере. Иными словами, мама потратила 20 тысяч рублей на лекарства для ребенка и, если соглашение между родителями не достигнуто, то суд обяжет отца возместить 10 тысяч рублей», — сказала Лариса Крушанова. — Кто может получать такое возмещение и в каком объеме? — Право получения обязательного денежного содержания имеет родитель или законный представитель (опекун), с которым проживает ребенок. Поскольку на родителей возлагаются равные права и обязанности, то расходы, о которых упоминалось, делятся пропорционально на обоих родителей. Каждый из них погашает в размере одной второй части. — Можно ли затребовать плату по ипотеке или аренде жилья? В то же время закон гласит о разумности требований сверхалиментных расходов на содержание детей. Оплачивать ипотеку является разумным только при условии, если «алиментщик» является сособственником такого жилья, но данным помещением не пользуется. Даже в этом случае он должен платить сумму, пропорциональную его доли в праве собственности. В остальных случаях он может это делать только в добровольном порядке. — Если алименты не платят, может ли опекун рассчитывать на помощь от государства? Случаи, когда один из родителей или оба родителя не платят алименты на детей, в наше время нередки. Поэтому для лиц, на чьем иждивении находятся дети, поиск средств на их содержание становится более, чем актуальным. Согласно Конституции, Российская Федерация — государство социальное. Исходя из этого, каждому гражданину гарантируется прожиточный минимум. В настоящее время предусмотрены различные виды поддержки — как в денежном, так и натуральном выражении. Среди них — пособия в размере до половины прожиточного минимума, установленного субъектом Российской Федерации или органом местного самоуправления. Также одним из видов социальной поддержки является субсидия, представляющая собой компенсацию на оплату коммунальных услуг. Министерство юстиции РФ выступило с предложением создать базу неплательщиков алиментов. Инициативу поддержали в правительстве. Основным условием для исключения из этого реестра будет полное погашение задолженности. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму 4 октября.