Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться на левый берег Днепра на херсонском направлении. Солдаты РФ продолжают отражать украинские атаки на нескольких фронтовых участках и поражать вражескую технику. Ход военных действий на Украине — в материале URA.RU.
Херсонское направление
Российский расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» помешал украинской переброске на левый берег Днепра. Всего за сутки на херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек и четыре автомобиля.
Купянское направление
Бойцы РФ из группировки «Запад» отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области. Также в районе Синьковки и Тимковки они поразили несколько механизированных украинских бригад. Всего Киев потерял до 50 военных на этом участке и лишился нескольких артиллерийских установок.
Краснолиманское направление
За сутки ВСУ потеряли до 95 человек на этом направлении и несколько западных артиллерийских установок. Бои проходили в районе Григоровки в ДНР, а также Серебряного лесничества. Бойцы РФ из группировки «Центр» атаковали противника при поддержке авиации и артиллерии.
Донецке и южно-донецкое направления
Бойцы из подразделения «Южный» при поддержке авиации и артиллерии отразили две украинские атаки в районе Клещеевки. Также российские военнослужащие смогли поразить вражеские силы недалеко от Раздоловки, Курдюмовки и Васюковки (ДНР). Украина потеряла на этом участке до 280 своих солдат. Кроме того, ВС РФ смогли уничтожить несколько единиц военной техники, в том числе три танка.
На южно-донецком направлении российские солдаты из группировки «Восток» успешно поразили врага в районе населенных пунктов Новомихайловка (ДНР) и Приютное (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих.
Запорожское направление
На этом фронтовом участке вновь прошли бои в районе Работино. ВСУ потеряли до 20 человек, два танка, гаубицу и 11 автомобилей.
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