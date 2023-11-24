Карта СВО на Украине 24 ноября: ВСУ попытались высадиться на левом берегу Днепра

Солдаты РФ помешали переброске ВСУ на левый берег Днепра

24 ноября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Российские военные отразили попытку ВСУ высадиться на левый берег Днепра Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться на левый берег Днепра на херсонском направлении. Солдаты РФ продолжают отражать украинские атаки на нескольких фронтовых участках и поражать вражескую технику. Ход военных действий на Украине — в материале URA.RU. Херсонское направление Российский расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» помешал украинской переброске на левый берег Днепра. Всего за сутки на херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек и четыре автомобиля. Купянское направление Бойцы РФ из группировки «Запад» отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области. Также в районе Синьковки и Тимковки они поразили несколько механизированных украинских бригад. Всего Киев потерял до 50 военных на этом участке и лишился нескольких артиллерийских установок. Краснолиманское направление За сутки ВСУ потеряли до 95 человек на этом направлении и несколько западных артиллерийских установок. Бои проходили в районе Григоровки в ДНР, а также Серебряного лесничества. Бойцы РФ из группировки «Центр» атаковали противника при поддержке авиации и артиллерии. Карта: URA.RU Донецке и южно-донецкое направления Бойцы из подразделения «Южный» при поддержке авиации и артиллерии отразили две украинские атаки в районе Клещеевки. Также российские военнослужащие смогли поразить вражеские силы недалеко от Раздоловки, Курдюмовки и Васюковки (ДНР). Украина потеряла на этом участке до 280 своих солдат. Кроме того, ВС РФ смогли уничтожить несколько единиц военной техники, в том числе три танка. На южно-донецком направлении российские солдаты из группировки «Восток» успешно поразили врага в районе населенных пунктов Новомихайловка (ДНР) и Приютное (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих. Запорожское направление На этом фронтовом участке вновь прошли бои в районе Работино. ВСУ потеряли до 20 человек, два танка, гаубицу и 11 автомобилей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться на левый берег Днепра на херсонском направлении. Солдаты РФ продолжают отражать украинские атаки на нескольких фронтовых участках и поражать вражескую технику. Ход военных действий на Украине — в материале URA.RU. Российский расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» помешал украинской переброске на левый берег Днепра. Всего за сутки на херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек и четыре автомобиля. Бойцы РФ из группировки «Запад» отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области. Также в районе Синьковки и Тимковки они поразили несколько механизированных украинских бригад. Всего Киев потерял до 50 военных на этом участке и лишился нескольких артиллерийских установок. За сутки ВСУ потеряли до 95 человек на этом направлении и несколько западных артиллерийских установок. Бои проходили в районе Григоровки в ДНР, а также Серебряного лесничества. Бойцы РФ из группировки «Центр» атаковали противника при поддержке авиации и артиллерии. Бойцы из подразделения «Южный» при поддержке авиации и артиллерии отразили две украинские атаки в районе Клещеевки. Также российские военнослужащие смогли поразить вражеские силы недалеко от Раздоловки, Курдюмовки и Васюковки (ДНР). Украина потеряла на этом участке до 280 своих солдат. Кроме того, ВС РФ смогли уничтожить несколько единиц военной техники, в том числе три танка. На южно-донецком направлении российские солдаты из группировки «Восток» успешно поразили врага в районе населенных пунктов Новомихайловка (ДНР) и Приютное (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих. На этом фронтовом участке вновь прошли бои в районе Работино. ВСУ потеряли до 20 человек, два танка, гаубицу и 11 автомобилей.