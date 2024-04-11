Медведев процитировал Библию, пожелав Байдену смерти

11 апреля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев намекнул, что Конгрессу не стоит принимать новый бюджет для помощи Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал президенту США Джо Байдену смерти. В своем заявлении он процитировал Библию. Это произошло на фоне обсуждения военной помощи в Конгрессе для Украины. «Байден по сути заявил: „Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей“. Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберет с собой Джо Байдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . Также он вставил откровение апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис) 6:8. До этого глава США заявил, что исход конфликта на Украине зависит от помощи США. Поэтому он в очередной раз призвал Конгресс согласовать поставки, передает RT. В 2024 году не было ни одной поставки США для Киева. Президент Владимир Зеленский заявил, что без американской помощи его страна не выстоит. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия уничтожила почти все украинское оружие. Поэтому сейчас Киев рассчитывает только на поставки Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал президенту США Джо Байдену смерти. В своем заявлении он процитировал Библию. Это произошло на фоне обсуждения военной помощи в Конгрессе для Украины. «Байден по сути заявил: „Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей“. Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберет с собой Джо Байдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Также он вставил откровение апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис) 6:8. До этого глава США заявил, что исход конфликта на Украине зависит от помощи США. Поэтому он в очередной раз призвал Конгресс согласовать поставки, передает RT. В 2024 году не было ни одной поставки США для Киева. Президент Владимир Зеленский заявил, что без американской помощи его страна не выстоит. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия уничтожила почти все украинское оружие. Поэтому сейчас Киев рассчитывает только на поставки Запада.