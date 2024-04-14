Под обстрел ВСУ в Донбассе попали сотрудники МЧС России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрелы Донецка. Донецк, мчс
В МЧС сообщили, что пострадавшим оказывают медпомощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время тушения пожара в Никитовском районе Горловки (ДНР) сотрудники МЧС РФ подверглись атаке беспилотника. Об этом сообщили в ведомстве. В результате инцидента пострадали два российских спасателя.

«Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России», — сообщили в МЧС. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Инцидент произошел во время ликвидации последствий сброса взрывоопасного предмета, из-за которого загорелся частный дом. Одна пожарная автоцистерна была уничтожена, вторая получила повреждения.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что десять сотрудников МЧС России пострадали из-за атаки дрона. Инцидент произошел во время ликвидации пожара в Никитовском районе, вызванного сбросом взрывоопасного предмета с БПЛА.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время тушения пожара в Никитовском районе Горловки (ДНР) сотрудники МЧС РФ подверглись атаке беспилотника. Об этом сообщили в ведомстве. В результате инцидента пострадали два российских спасателя. «Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России», — сообщили в МЧС. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Инцидент произошел во время ликвидации последствий сброса взрывоопасного предмета, из-за которого загорелся частный дом. Одна пожарная автоцистерна была уничтожена, вторая получила повреждения. Ранее в МЧС РФ сообщили, что десять сотрудников МЧС России пострадали из-за атаки дрона. Инцидент произошел во время ликвидации пожара в Никитовском районе, вызванного сбросом взрывоопасного предмета с БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...