Под обстрел ВСУ в Донбассе попали сотрудники МЧС России

Во время тушения пожара в Никитовском районе Горловки (ДНР) сотрудники МЧС РФ подверглись атаке беспилотника. Об этом сообщили в ведомстве. В результате инцидента пострадали два российских спасателя.
«Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России», — сообщили в МЧС. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Инцидент произошел во время ликвидации последствий сброса взрывоопасного предмета, из-за которого загорелся частный дом. Одна пожарная автоцистерна была уничтожена, вторая получила повреждения.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что десять сотрудников МЧС России пострадали из-за атаки дрона. Инцидент произошел во время ликвидации пожара в Никитовском районе, вызванного сбросом взрывоопасного предмета с БПЛА.
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