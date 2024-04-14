Под обстрел ВСУ в Донбассе попали сотрудники МЧС России

14 апреля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

В МЧС сообщили, что пострадавшим оказывают медпомощь Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время тушения пожара в Никитовском районе Горловки (ДНР) сотрудники МЧС РФ подверглись атаке беспилотника. Об этом сообщили в ведомстве. В результате инцидента пострадали два российских спасателя. «Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России», — сообщили в МЧС. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Инцидент произошел во время ликвидации последствий сброса взрывоопасного предмета, из-за которого загорелся частный дом. Одна пожарная автоцистерна была уничтожена, вторая получила повреждения. Ранее в МЧС РФ сообщили, что десять сотрудников МЧС России пострадали из-за атаки дрона. Инцидент произошел во время ликвидации пожара в Никитовском районе, вызванного сбросом взрывоопасного предмета с БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время тушения пожара в Никитовском районе Горловки (ДНР) сотрудники МЧС РФ подверглись атаке беспилотника. Об этом сообщили в ведомстве. В результате инцидента пострадали два российских спасателя. «Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России», — сообщили в МЧС. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Инцидент произошел во время ликвидации последствий сброса взрывоопасного предмета, из-за которого загорелся частный дом. Одна пожарная автоцистерна была уничтожена, вторая получила повреждения. Ранее в МЧС РФ сообщили, что десять сотрудников МЧС России пострадали из-за атаки дрона. Инцидент произошел во время ликвидации пожара в Никитовском районе, вызванного сбросом взрывоопасного предмета с БПЛА.