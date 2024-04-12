В ДНР из-за атаки беспилотника ВСУ пострадали 10 сотрудников МЧС РФ

12 апреля 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС занимались тушением пожара Фото: Георгий Бергал © URA.RU Десять сотрудников МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника в ДНР, сообщает telegram-канал ведомства. Инцидент произошел во время ликвидации пожара в Никитовском районе Горловки, вызванного сбросом взрывоопасного предмета с БПЛА. «В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении МЧС. По данным МЧС, во время операции по тушению огня произошла повторная атака беспилотного летательного аппарата. В результате атаки сотрудники получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десять сотрудников МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника в ДНР, сообщает telegram-канал ведомства. Инцидент произошел во время ликвидации пожара в Никитовском районе Горловки, вызванного сбросом взрывоопасного предмета с БПЛА. «В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении МЧС. По данным МЧС, во время операции по тушению огня произошла повторная атака беспилотного летательного аппарата. В результате атаки сотрудники получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.