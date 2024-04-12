В ДНР из-за атаки беспилотника ВСУ пострадали 10 сотрудников МЧС РФ

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Пожар на Ленинградском вокзале в Москве. Москва, мчс, пожар, ленинградский вокзал, ликвидация пожара, пожарные
Сотрудники МЧС занимались тушением пожара Фото:

Десять сотрудников МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника в ДНР, сообщает telegram-канал ведомства. Инцидент произошел во время ликвидации пожара в Никитовском районе Горловки, вызванного сбросом взрывоопасного предмета с БПЛА.

«В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении МЧС.

По данным МЧС, во время операции по тушению огня произошла повторная атака беспилотного летательного аппарата. В результате атаки сотрудники получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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Десять сотрудников МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника в ДНР, сообщает telegram-канал ведомства. Инцидент произошел во время ликвидации пожара в Никитовском районе Горловки, вызванного сбросом взрывоопасного предмета с БПЛА. «В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении МЧС. По данным МЧС, во время операции по тушению огня произошла повторная атака беспилотного летательного аппарата. В результате атаки сотрудники получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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