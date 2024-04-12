В ДНР из-за атаки беспилотника ВСУ пострадали 10 сотрудников МЧС РФ

Десять сотрудников МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника в ДНР, сообщает telegram-канал ведомства. Инцидент произошел во время ликвидации пожара в Никитовском районе Горловки, вызванного сбросом взрывоопасного предмета с БПЛА.
«В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении МЧС.
По данным МЧС, во время операции по тушению огня произошла повторная атака беспилотного летательного аппарата. В результате атаки сотрудники получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.