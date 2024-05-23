Baza: Нижнекамск атаковали дроны

Беспилотники были замечены над Нижнекамском
Жители Нижнекамска заметили в небе беспилотники. По предварительной информации, один дрон сбит, второй улетел. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Нижнекамск атакован дронами. Как сообщают жители, один БПЛА был уничтожен силами ПВО, еще один улетел в сторону улицы Гайнуллина», — говорится в публикации.
В двух городах Татарстана временно не работают аэропорты. Ограничения введены из-за угрозы атаки беспилотников. Также идет эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске. Ранее был сбит один дрон над селом Верхний Услон.
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