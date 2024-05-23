Baza: Нижнекамск атаковали дроны

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Дрон. США. stock , нато, сша, бпла, беспилотник, бла,  stock, дрон
Беспилотники были замечены над Нижнекамском Фото:

Жители Нижнекамска заметили в небе беспилотники. По предварительной информации, один дрон сбит, второй улетел. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Нижнекамск атакован дронами. Как сообщают жители, один БПЛА был уничтожен силами ПВО, еще один улетел в сторону улицы Гайнуллина», — говорится в публикации.

В двух городах Татарстана временно не работают аэропорты. Ограничения введены из-за угрозы атаки беспилотников. Также идет эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске. Ранее был сбит один дрон над селом Верхний Услон.

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Жители Нижнекамска заметили в небе беспилотники. По предварительной информации, один дрон сбит, второй улетел. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Нижнекамск атакован дронами. Как сообщают жители, один БПЛА был уничтожен силами ПВО, еще один улетел в сторону улицы Гайнуллина», — говорится в публикации. В двух городах Татарстана временно не работают аэропорты. Ограничения введены из-за угрозы атаки беспилотников. Также идет эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске. Ранее был сбит один дрон над селом Верхний Услон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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