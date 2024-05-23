Baza: Нижнекамск атаковали дроны

23 мая 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Беспилотники были замечены над Нижнекамском Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck Жители Нижнекамска заметили в небе беспилотники. По предварительной информации, один дрон сбит, второй улетел. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Нижнекамск атакован дронами. Как сообщают жители, один БПЛА был уничтожен силами ПВО, еще один улетел в сторону улицы Гайнуллина», — говорится в публикации. В двух городах Татарстана временно не работают аэропорты. Ограничения введены из-за угрозы атаки беспилотников. Также идет эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске. Ранее был сбит один дрон над селом Верхний Услон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Нижнекамска заметили в небе беспилотники. По предварительной информации, один дрон сбит, второй улетел. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Нижнекамск атакован дронами. Как сообщают жители, один БПЛА был уничтожен силами ПВО, еще один улетел в сторону улицы Гайнуллина», — говорится в публикации. В двух городах Татарстана временно не работают аэропорты. Ограничения введены из-за угрозы атаки беспилотников. Также идет эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске. Ранее был сбит один дрон над селом Верхний Услон.