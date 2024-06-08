Кобяков: более 50 государств намерены вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС

Кобяков заявил, что 59 стран хотят вступить в ШОС, БРИКС и ЕАЭС Фото: Даниил Глухов © URA.RU

новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

В БРИКС, ШОС и ЕАЭС выразили желание вступить 59 государств. Эти международные организации привлекают новые страны стремящиеся к развитию сотрудничества в новых форматах многополярной концепции развития. Об этом журналистам заявил советник президента, секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.

«Россия со своими партнерами создала БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Сейчас с нами большинство жителей Земли, уже почти 45% мировой экономики. В настоящее время еще 59 новых стран заявили о своих намерениях вступить в эти объединения», — сказал Кобяков. Он добавил, что эти страны также готовы наладить практическое сотрудничество в новых форматах. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

По словам советника президента, в настоящее время растет авторитет и значимость ШОС на мировой арене. Она, как отметил Кобяков, активно развивается. «Можно смело сказать, что ШОС призвана стать новым центром экономической силы в меняющемся мире», — резюмировал он.