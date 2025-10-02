02 октября 2025

Путин раскрыл, что ответил Клинтон на предложение России вступить в НАТО

Путин: Клинтон в 2000 году назвал вступление России в НАТО нереальным
Путин заявил, что западные страны были не готовы отказаться от плена геополитических и исторических стереотипов
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент США Билл Клинтон в 2000 году назвал вступление России в НАТО нереалистичным. По его словам, во время их встречи Клинтон сначала допустил такую возможность, но позже отказал. «Он [Клинтон] сказал: „Я считаю, что это возможно“. А потом вечером сказал: „Я посоветовался со своими — нереально. Сейчас нереально“. А когда будет реально? Все ушло», — рассказал Путин на пленарной сессии клуба «Валдай». Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он пояснил, что Москва тогда была готова к совместной работе с Западом по вопросам безопасности и стабильности, однако столкнулась с нежеланием западных лидеров менять подходы. С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году ключевым вопросом форума стал анализ процесса становления многополярной системы международных отношений и обсуждение возможных направлений ее дальнейшего развития. В работе заседания принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше сорока государств.
