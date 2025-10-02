Путин раскрыл, что ответил Клинтон на предложение России вступить в НАТО

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент США Билл Клинтон в 2000 году назвал вступление России в НАТО нереалистичным. По его словам, во время их встречи Клинтон сначала допустил такую возможность, но позже отказал.
«Он [Клинтон] сказал: „Я считаю, что это возможно“. А потом вечером сказал: „Я посоветовался со своими — нереально. Сейчас нереально“. А когда будет реально? Все ушло», — рассказал Путин на пленарной сессии клуба «Валдай». Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он пояснил, что Москва тогда была готова к совместной работе с Западом по вопросам безопасности и стабильности, однако столкнулась с нежеланием западных лидеров менять подходы.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году ключевым вопросом форума стал анализ процесса становления многополярной системы международных отношений и обсуждение возможных направлений ее дальнейшего развития. В работе заседания принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше сорока государств.
