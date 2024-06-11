NHK: на саммите в Швейцарии не будут требовать вывода войск России

В Швейцарии с 15 по 16 июня пройдет саммит, где будет обсуждаться мир на Украине. Предполагается, что в ходе заседания страны Запада обсудят только три из десяти заявленных пунктов мирного проекта, предложенного Киевом. И вывод российских войск с украинской территории не будет стоять на повестке вовсе. Об этом сообщает японский телеканал NHK World.
«В распоряжении NHK оказался проект совместного заявления, в котором упоминаются только три из десяти пунктов, предложенных в украинской формуле мира. Это безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, освобождение всех заключенных и возвращение детей, депортированных в Россию. Речь не идет о выводе российских войск из Украины и восстановлении территориальной целостности», — передают японские журналисты.
Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что украинских детей вывозили из страны, чтобы защитить их. Они в настоящий момент находятся в безопасности.
В саммите в Швейцарии примут участие около 90 стран. Тем не менее президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и ряд других мировых лидеров подчеркнули, что не будут участвовать в заседании. В ходе саммита обсудят так называемую формулу мира, которую ранее предлагал украинский лидер Владимир Зеленский. Президент Швейцарии Виола Амхерд уже заявила, что в ходе саммита не будет подписано никаких мирных соглашений. Россия, которую на саммит не позвали, ранее отмечала, что не воспринимает всерьез мероприятие.
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