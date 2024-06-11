NHK: на саммите в Швейцарии не будут требовать вывода войск России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ходе саммита в Швейцарии не будут обсуждать вывод российских войск с украинской территории
В ходе саммита в Швейцарии не будут обсуждать вывод российских войск с украинской территории Фото:

В Швейцарии с 15 по 16 июня пройдет саммит, где будет обсуждаться мир на Украине. Предполагается, что в ходе заседания страны Запада обсудят только три из десяти заявленных пунктов мирного проекта, предложенного Киевом. И вывод российских войск с украинской территории не будет стоять на повестке вовсе. Об этом сообщает японский телеканал NHK World. 

«В распоряжении NHK оказался проект совместного заявления, в котором упоминаются только три из десяти пунктов, предложенных в украинской формуле мира. Это безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, освобождение всех заключенных и возвращение детей, депортированных в Россию. Речь не идет о выводе российских войск из Украины и восстановлении территориальной целостности», — передают японские журналисты.

Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что украинских детей вывозили из страны, чтобы защитить их. Они в настоящий момент находятся в безопасности.

В саммите в Швейцарии примут участие около 90 стран. Тем не менее президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и ряд других мировых лидеров подчеркнули, что не будут участвовать в заседании. В ходе саммита обсудят так называемую формулу мира, которую ранее предлагал украинский лидер Владимир Зеленский. Президент Швейцарии Виола Амхерд уже заявила, что в ходе саммита не будет подписано никаких мирных соглашений. Россия, которую на саммит не позвали, ранее отмечала, что не воспринимает всерьез мероприятие. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Швейцарии с 15 по 16 июня пройдет саммит, где будет обсуждаться мир на Украине. Предполагается, что в ходе заседания страны Запада обсудят только три из десяти заявленных пунктов мирного проекта, предложенного Киевом. И вывод российских войск с украинской территории не будет стоять на повестке вовсе. Об этом сообщает японский телеканал NHK World.  «В распоряжении NHK оказался проект совместного заявления, в котором упоминаются только три из десяти пунктов, предложенных в украинской формуле мира. Это безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, освобождение всех заключенных и возвращение детей, депортированных в Россию. Речь не идет о выводе российских войск из Украины и восстановлении территориальной целостности», — передают японские журналисты. Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что украинских детей вывозили из страны, чтобы защитить их. Они в настоящий момент находятся в безопасности. В саммите в Швейцарии примут участие около 90 стран. Тем не менее президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и ряд других мировых лидеров подчеркнули, что не будут участвовать в заседании. В ходе саммита обсудят так называемую формулу мира, которую ранее предлагал украинский лидер Владимир Зеленский. Президент Швейцарии Виола Амхерд уже заявила, что в ходе саммита не будет подписано никаких мирных соглашений. Россия, которую на саммит не позвали, ранее отмечала, что не воспринимает всерьез мероприятие. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...