Экс-замминистра Иванову требуют продлить арест

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Тимур Иванов арестован до 23 июня Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Следственный комитет России требует продлить арест бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Соответствующее ходатайство следователя поступило в Басманный суд Москвы.

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«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Иванова», — сообщили РИА Новости в суде. На данный момент он арестован до 23 июня.

Чиновнику вменяется взятка на сумму порядка 1 миллиарда рублей, однако вину он не признает. Также следствия полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами.

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Следственный комитет России требует продлить арест бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Соответствующее ходатайство следователя поступило в Басманный суд Москвы. «В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Иванова», — сообщили РИА Новости в суде. На данный момент он арестован до 23 июня. Чиновнику вменяется взятка на сумму порядка 1 миллиарда рублей, однако вину он не признает. Также следствия полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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