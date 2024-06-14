Экс-замминистра Иванову требуют продлить арест

14 июня 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Тимур Иванов арестован до 23 июня Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Следственный комитет России требует продлить арест бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Соответствующее ходатайство следователя поступило в Басманный суд Москвы. Новость по теме «Чистки» в Минобороны: против кого завели уголовные дела «В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Иванова», — сообщили РИА Новости в суде. На данный момент он арестован до 23 июня. Чиновнику вменяется взятка на сумму порядка 1 миллиарда рублей, однако вину он не признает. Также следствия полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России требует продлить арест бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Соответствующее ходатайство следователя поступило в Басманный суд Москвы. «В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Иванова», — сообщили РИА Новости в суде. На данный момент он арестован до 23 июня. Чиновнику вменяется взятка на сумму порядка 1 миллиарда рублей, однако вину он не признает. Также следствия полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами.