Экс-замминистра Иванову требуют продлить арест

Тимур Иванов арестован до 23 июня
новость из сюжетаЗамглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке
Следственный комитет России требует продлить арест бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Соответствующее ходатайство следователя поступило в Басманный суд Москвы.
Новость по теме
«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Иванова», — сообщили РИА Новости в суде. На данный момент он арестован до 23 июня.
Чиновнику вменяется взятка на сумму порядка 1 миллиарда рублей, однако вину он не признает. Также следствия полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.