Командование ВСУ уводит свои силы из-под Харькова: главное об СВО к 19 июля

ВСУ проводят эвакуацию своих сил в Харьковской области из-за натиска ВС РФ

19 июля 2024 в 21:11 Размер текста - 17 +

ВСУ эвакуируются с херсонского направления, сообщил местный житель Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование украинской армии проводит эвакуацию своих сил из Харьковской области. Первыми были уведены сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ). Как заявил лидер страны Владимир Зеленский, на данный момент положение на направлении является сложным. Главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 19 июля — в материале URA.RU. Армия Киева отводит свои силы с харьковского направления Командование Вооруженных сил Украины приняло решение об отводе своих подразделений из приграничных районов Харьковской области. Об этом сообщил местный житель, находящийся на территории, контролируемой ВСУ. Эвакуация началась с перебазирования основных сил ВСУ за реку Оскол в направлении села Гроховатка. Первыми территорию покинули сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ). Также Владимир Зеленский ранее сообщал, что на херсонском направлении обстановка для армии его страны является сложной. ВС РФ взяли под контроль Юрьевку Российские войска освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что бойцы группировки войск «Центр» взяли село в результате активных действий. Также ВСУ было нанесено поражение и отражено 38 их контратак. Так, за неделю противник потерял 2215 военных, 11 боевых бронемашин и другую технику с вооружением, передает «Пятый канал». Сальдо заявил о потерях в рядах ВСУ при попытке форсировать Днепр Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что во время форсирования реки Днепр ВСУ потеряли до пяти тысяч военных, их тела остались на дне реки. Он добавил, что точное число потерь подсчитать невозможно. Так, оно может составлять тысячи солдат. Над Россией были сбиты 19 БПЛА за ночь Средства ПВО РФ сбили за ночь 19 беспилотников Украины. В частности, 11 БПЛА были сбиты над Курской и Белгородской областями и пять над полуостровом Крым и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. ВСУ атаковали Луганск Украинская армия нанесла удар с помощью ракет по Луганску. Депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров сообщил, что в регионе работают системы ПВО и слышны взрывы. Гражданин Украины в Одесской области пришел в военкомат и умер В Одесской области произошел случай со смертельным исходом: 34-летний военнообязанный мужчина умер после визита в военкомат. Мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, эпилепсией и наличием эпидуральной и субдуральной гематом. СК РФ проверит данные о найденных в подвалах Торецка телах мирных жителей Следственный комитет России начнет проверку после сообщений о нахождении тел мирных жителей в подвалах города Торецка, находящегося в зоне украинского конфликта. В заявлении СК РФ отмечается, что жители могли погибнуть в результате действий ВСУ. Ранее глава ДНР Денис Пушилин утверждал, что у него есть подобная информация. По его словам, украинская армия целенаправленно стреляла по мирным жителям Торецка, потому что они не хотели покидать свои дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командование украинской армии проводит эвакуацию своих сил из Харьковской области. Первыми были уведены сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ). Как заявил лидер страны Владимир Зеленский, на данный момент положение на направлении является сложным. Главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 19 июля — в материале URA.RU. Командование Вооруженных сил Украины приняло решение об отводе своих подразделений из приграничных районов Харьковской области. Об этом сообщил местный житель, находящийся на территории, контролируемой ВСУ. Эвакуация началась с перебазирования основных сил ВСУ за реку Оскол в направлении села Гроховатка. Первыми территорию покинули сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ). Также Владимир Зеленский ранее сообщал, что на херсонском направлении обстановка для армии его страны является сложной. Российские войска освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что бойцы группировки войск «Центр» взяли село в результате активных действий. Также ВСУ было нанесено поражение и отражено 38 их контратак. Так, за неделю противник потерял 2215 военных, 11 боевых бронемашин и другую технику с вооружением, передает «Пятый канал». Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что во время форсирования реки Днепр ВСУ потеряли до пяти тысяч военных, их тела остались на дне реки. Он добавил, что точное число потерь подсчитать невозможно. Так, оно может составлять тысячи солдат. Средства ПВО РФ сбили за ночь 19 беспилотников Украины. В частности, 11 БПЛА были сбиты над Курской и Белгородской областями и пять над полуостровом Крым и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Украинская армия нанесла удар с помощью ракет по Луганску. Депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров сообщил, что в регионе работают системы ПВО и слышны взрывы. В Одесской области произошел случай со смертельным исходом: 34-летний военнообязанный мужчина умер после визита в военкомат. Мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, эпилепсией и наличием эпидуральной и субдуральной гематом. Следственный комитет России начнет проверку после сообщений о нахождении тел мирных жителей в подвалах города Торецка, находящегося в зоне украинского конфликта. В заявлении СК РФ отмечается, что жители могли погибнуть в результате действий ВСУ. Ранее глава ДНР Денис Пушилин утверждал, что у него есть подобная информация. По его словам, украинская армия целенаправленно стреляла по мирным жителям Торецка, потому что они не хотели покидать свои дома.