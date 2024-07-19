ВСУ атаковали ракетами Луганск

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, ракета, авиакатастрофа, катастрофа, бомба, неразорвавшийся снаряд, падение самолета
Украина нанесла ракетный удар по Луганску Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом сообщил депутат Народного совета региона Юрий Юров.

«В Луганске — громко. Укрофашисты обстреляли город ракетами», — написал Юров в Telegram. По его информации, в регионе работает ПВО, слышны взрывы.

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ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом сообщил депутат Народного совета региона Юрий Юров. «В Луганске — громко. Укрофашисты обстреляли город ракетами», — написал Юров в Telegram. По его информации, в регионе работает ПВО, слышны взрывы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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