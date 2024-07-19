ВСУ атаковали ракетами Луганск

Украина нанесла ракетный удар по Луганску
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом сообщил депутат Народного совета региона Юрий Юров.
«В Луганске — громко. Укрофашисты обстреляли город ракетами», — написал Юров в Telegram. По его информации, в регионе работает ПВО, слышны взрывы.
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