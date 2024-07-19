ВСУ атаковали ракетами Луганск

19 июля 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Украина нанесла ракетный удар по Луганску Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом сообщил депутат Народного совета региона Юрий Юров. «В Луганске — громко. Укрофашисты обстреляли город ракетами», — написал Юров в Telegram. По его информации, в регионе работает ПВО, слышны взрывы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом сообщил депутат Народного совета региона Юрий Юров. «В Луганске — громко. Укрофашисты обстреляли город ракетами», — написал Юров в Telegram. По его информации, в регионе работает ПВО, слышны взрывы.