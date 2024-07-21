Пермский тракт встал в пятикилометровую пробку. Скрин

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Движение затруднено из-за большого потока машин и ремонта дороги
Движение затруднено из-за большого потока машин и ремонта дороги Фото:

Участок трассы Пермь — Екатеринбург с 311 по 315 километр встал в пробку. В ФКУ «Уралуправтодор» сообщили, что движение затруднено из-за ремонта дороги и большого потока машин.

«Внимание! На автодороге Р-242 с км 311 по км 315 затруднено движение в направлении города Екатеринбург в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ!» — говорится в telegram-канале трассы.

Помимо этого, на 278 километре трассы произошло ДТП. Движение в направлении Перми осуществляется по одной полосе. Дорожники призвали водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Фото:

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Участок трассы Пермь — Екатеринбург с 311 по 315 километр встал в пробку. В ФКУ «Уралуправтодор» сообщили, что движение затруднено из-за ремонта дороги и большого потока машин. «Внимание! На автодороге Р-242 с км 311 по км 315 затруднено движение в направлении города Екатеринбург в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ!» — говорится в telegram-канале трассы. Помимо этого, на 278 километре трассы произошло ДТП. Движение в направлении Перми осуществляется по одной полосе. Дорожники призвали водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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