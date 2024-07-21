Движение затруднено из-за большого потока машин и ремонта дороги
Участок трассы Пермь — Екатеринбург с 311 по 315 километр встал в пробку. В ФКУ «Уралуправтодор» сообщили, что движение затруднено из-за ремонта дороги и большого потока машин.
«Внимание! На автодороге Р-242 с км 311 по км 315 затруднено движение в направлении города Екатеринбург в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ!» — говорится в telegram-канале трассы.
Помимо этого, на 278 километре трассы произошло ДТП. Движение в направлении Перми осуществляется по одной полосе. Дорожники призвали водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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