Мишустин утвердил новые обязанности вице-премьеров

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Внеочередное заседание Правительства РФ. 8 августа 2024. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин утвердил изменения обязанностей вице-премьеров Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между своими заместителями. Об этом говорится на сайте правительства России.

«Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной политики», — написано в сообщении.

Александр Новак, как заместитель председателя правительства, будет отвечать за координацию вопросов, связанных с ограничением выбросов парниковых газов и другими аспектами климатической политики. А передача проекта «Экология» помощнику президента РФ Дмитрию Патрушеву может привести к более целенаправленному и эффективному управлению проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между своими заместителями. Об этом говорится на сайте правительства России. «Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной политики», — написано в сообщении. Александр Новак, как заместитель председателя правительства, будет отвечать за координацию вопросов, связанных с ограничением выбросов парниковых газов и другими аспектами климатической политики. А передача проекта «Экология» помощнику президента РФ Дмитрию Патрушеву может привести к более целенаправленному и эффективному управлению проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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