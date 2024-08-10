Мишустин утвердил новые обязанности вице-премьеров

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между своими заместителями. Об этом говорится на
«Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной политики», — написано в сообщении.
Александр Новак, как заместитель председателя правительства, будет отвечать за координацию вопросов, связанных с ограничением выбросов парниковых газов и другими аспектами климатической политики. А передача проекта «Экология» помощнику президента РФ Дмитрию Патрушеву может привести к более целенаправленному и эффективному управлению проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».
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