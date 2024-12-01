Полковник СБУ констатировал бессилие Трампа в конфликте на Украине

Полковник СБУ Стариков: Трамп не остановит конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп не остановит конфликт на Украине, считает полковник СБУ
Дональд Трамп не остановит конфликт на Украине, считает полковник СБУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп не в силах остановить украинский конфликт. Такое мнение выразил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Если кто-то думает, что [конфликт] можно остановить — Трамп придет <...> и сразу все остановилось? <...> Невозможно это все остановить», — сказал Стариков на youtube-канале Politeka.

Полковник СБУ объяснил, что конфликт сейчас находится на высокой стадии интенсивности, за которой следует период средней интенсивности, затем низкой. По его словам, стороны не доверяют друг другу и не смогут отвести войска, миротворцы также не могут быть привлечены. 

Трамп заявлял, что сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа. Однако и российская, и украинская стороны сомневаются в этом. Также избранный президент США назначил спецпосланником по Украине отставного генерала Кита Келлога. Он известен тем, что придумал план прекращения боевых действий на Украине без требований к Киеву признать за Москвой какие-либо территории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избранный президент США Дональд Трамп не в силах остановить украинский конфликт. Такое мнение выразил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. «Если кто-то думает, что [конфликт] можно остановить — Трамп придет <...> и сразу все остановилось? <...> Невозможно это все остановить», — сказал Стариков на youtube-канале Politeka. Полковник СБУ объяснил, что конфликт сейчас находится на высокой стадии интенсивности, за которой следует период средней интенсивности, затем низкой. По его словам, стороны не доверяют друг другу и не смогут отвести войска, миротворцы также не могут быть привлечены.  Трамп заявлял, что сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа. Однако и российская, и украинская стороны сомневаются в этом. Также избранный президент США назначил спецпосланником по Украине отставного генерала Кита Келлога. Он известен тем, что придумал план прекращения боевых действий на Украине без требований к Киеву признать за Москвой какие-либо территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...