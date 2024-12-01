Полковник СБУ констатировал бессилие Трампа в конфликте на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп не в силах остановить украинский конфликт. Такое мнение выразил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Если кто-то думает, что [конфликт] можно остановить — Трамп придет <...> и сразу все остановилось? <...> Невозможно это все остановить», — сказал Стариков на youtube-канале Politeka.
Полковник СБУ объяснил, что конфликт сейчас находится на высокой стадии интенсивности, за которой следует период средней интенсивности, затем низкой. По его словам, стороны не доверяют друг другу и не смогут отвести войска, миротворцы также не могут быть привлечены.
Трамп заявлял, что сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа. Однако и российская, и украинская стороны сомневаются в этом. Также избранный президент США назначил спецпосланником по Украине отставного генерала Кита Келлога. Он известен тем, что придумал план прекращения боевых действий на Украине без требований к Киеву признать за Москвой какие-либо территории.
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