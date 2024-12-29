Заместитель председателя Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев исполнил желание шестиклассницы Алины из Херсонской области в рамках акции «Елка желаний». Он подарил ей телескоп, сообщила пресс-служба партии. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев вручил подарок 10-летнему Руслану из Курской области.
«Медведев подарил шестикласснице Алине из прифронтового села Круглоозерка Голопристанского района Херсонской области телескоп», — передает telegram-канал партии. Отмечается, что девочка является отличницей, она также в будущем хочет стать специалистом в сфере IT-технологий, так как увлекается научной фантастикой.
Владимир Якушев снял с «Елки желаний» записку с подарком для 10-летнего Руслана из приграничного района Курской области. Мальчику подарили скоростной велосипед. Руслан в ответ на это выразил свою радость и благодарность, отметив, что новый велосипед значительно лучше того, который у него был ранее.
Кроме того, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин исполнил мечту 13-летнего Игната из Стаханова (ЛНР), подарив ему электрогитару. Игнат, который уже три года занимается музыкой, был очень рад такому подарку.
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