«Единая Россия» исполнила сокровенные желания детей из приграничных регионов. Видео

Медведев подарил телескоп шестикласснице из Херсонской области
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Дмитрий Медведев снял с «Елки желаний» записку с подарком для девочки из Херсонской области
Дмитрий Медведев снял с «Елки желаний» записку с подарком для девочки из Херсонской области Фото:

Заместитель председателя Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев исполнил желание шестиклассницы Алины из Херсонской области в рамках акции «Елка желаний». Он подарил ей телескоп, сообщила пресс-служба партии. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев вручил подарок 10-летнему Руслану из Курской области.

«Медведев подарил шестикласснице Алине из прифронтового села Круглоозерка Голопристанского района Херсонской области телескоп», — передает telegram-канал партии. Отмечается, что девочка является отличницей, она также в будущем хочет стать специалистом в сфере IT-технологий, так как увлекается научной фантастикой. 

Владимир Якушев снял с «Елки желаний» записку с подарком для 10-летнего Руслана из приграничного района Курской области. Мальчику подарили скоростной велосипед. Руслан в ответ на это выразил свою радость и благодарность, отметив, что новый велосипед значительно лучше того, который у него был ранее.

Кроме того, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин исполнил мечту 13-летнего Игната из Стаханова (ЛНР), подарив ему электрогитару. Игнат, который уже три года занимается музыкой, был очень рад такому подарку.

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Заместитель председателя Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев исполнил желание шестиклассницы Алины из Херсонской области в рамках акции «Елка желаний». Он подарил ей телескоп, сообщила пресс-служба партии. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев вручил подарок 10-летнему Руслану из Курской области. «Медведев подарил шестикласснице Алине из прифронтового села Круглоозерка Голопристанского района Херсонской области телескоп», — передает telegram-канал партии. Отмечается, что девочка является отличницей, она также в будущем хочет стать специалистом в сфере IT-технологий, так как увлекается научной фантастикой.  Владимир Якушев снял с «Елки желаний» записку с подарком для 10-летнего Руслана из приграничного района Курской области. Мальчику подарили скоростной велосипед. Руслан в ответ на это выразил свою радость и благодарность, отметив, что новый велосипед значительно лучше того, который у него был ранее. Кроме того, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин исполнил мечту 13-летнего Игната из Стаханова (ЛНР), подарив ему электрогитару. Игнат, который уже три года занимается музыкой, был очень рад такому подарку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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