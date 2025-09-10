Израиль ударил по минобороны в столице Йемена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЦАХАЛ ударили по объектам йеменского движения «Ансар Алла»
ЦАХАЛ ударили по объектам йеменского движения «Ансар Алла» Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израильские ВВС нанесли удары по комплексам министерства обороны и другим военным объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в столице Йемена Сане и в провинции Джауф на северо-западе страны. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене», — говорится в сообщении ЦАХАЛ. Там же сообщили, что в ходе операции были поражены военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации хуситов и топливное хранилище.

По данным йеменских источников, израильская авиация атаковала комплекс министерства обороны правительства «Ансар Алла» в центре Саны тремя авиаударами. Кроме того, подконтрольный хуситам телеканал al masirah сообщил о новых ударах по правительственному комплексу в провинции Джауф.

В израильской армии подчеркнули, что операция стала ответом на недавние атаки хуситов против Израиля, включая пуски беспилотников и ракет класса «земля-земля» по израильской территории. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Ситуация в Йемене обострилась после серии авиаударов по объектам, контролируемым хуситами. Власти движения возложили ответственность за эскалацию на израильскую сторону и предупредили о возможных дальнейших атаках по стратегическим объектам противника.

При ударе по городу Саны в конце августа погиб премьер-министр движением «Ансар Алла» (хуситы) Ахмед Галеб ар-Рахави. После этого хуситы предрекли Израилю «мрачные дни».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильские ВВС нанесли удары по комплексам министерства обороны и другим военным объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в столице Йемена Сане и в провинции Джауф на северо-западе страны. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене», — говорится в сообщении ЦАХАЛ. Там же сообщили, что в ходе операции были поражены военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации хуситов и топливное хранилище. По данным йеменских источников, израильская авиация атаковала комплекс министерства обороны правительства «Ансар Алла» в центре Саны тремя авиаударами. Кроме того, подконтрольный хуситам телеканал al masirah сообщил о новых ударах по правительственному комплексу в провинции Джауф. В израильской армии подчеркнули, что операция стала ответом на недавние атаки хуситов против Израиля, включая пуски беспилотников и ракет класса «земля-земля» по израильской территории. О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Ситуация в Йемене обострилась после серии авиаударов по объектам, контролируемым хуситами. Власти движения возложили ответственность за эскалацию на израильскую сторону и предупредили о возможных дальнейших атаках по стратегическим объектам противника. При ударе по городу Саны в конце августа погиб премьер-министр движением «Ансар Алла» (хуситы) Ахмед Галеб ар-Рахави. После этого хуситы предрекли Израилю «мрачные дни».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...