Израиль ударил по минобороны в столице Йемена

Израильские ВВС нанесли удары по комплексам министерства обороны и другим военным объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в столице Йемена Сане и в провинции Джауф на северо-западе страны. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене», — говорится в сообщении ЦАХАЛ. Там же сообщили, что в ходе операции были поражены военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации хуситов и топливное хранилище.
По данным йеменских источников, израильская авиация атаковала комплекс министерства обороны правительства «Ансар Алла» в центре Саны тремя авиаударами. Кроме того, подконтрольный хуситам телеканал al masirah сообщил о новых ударах по правительственному комплексу в провинции Джауф.
В израильской армии подчеркнули, что операция стала ответом на недавние атаки хуситов против Израиля, включая пуски беспилотников и ракет класса «земля-земля» по израильской территории. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
Ситуация в Йемене обострилась после серии авиаударов по объектам, контролируемым хуситами. Власти движения возложили ответственность за эскалацию на израильскую сторону и предупредили о возможных дальнейших атаках по стратегическим объектам противника.
При ударе по городу Саны в конце августа погиб премьер-министр движением «Ансар Алла» (хуситы) Ахмед Галеб ар-Рахави. После этого хуситы предрекли Израилю «мрачные дни».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.