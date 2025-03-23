«Ей хотелось жить спокойнее»: Дарья Храмова ушла из группы «Непара»

Дарья Храмова объявила об уходе из группы «Непара»
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Храмова ушла из группы «Непара»
Храмова ушла из группы «Непара» Фото:

Солистка музыкального коллектива «Непара» Дарья Храмова объявила о своем уходе из группы. Информация об этом появилась в личном блоге артистки.

«Уважаемые дамы и господа! На ближайших концертах группы „Непара“ меня не будет. Со вчерашнего дня я больше не работаю в группе», — написала Храмова на своей странице в одной из соцсетей.

Пользователи интернета выразили свое удивление и шок от новости об уходе Храмовой из «Непары». Многие фанаты высказывают надежду, что артистка вскоре начнет сольную карьеру, учитывая ее вокальные способности и популярность среди слушателей.

Основатель группы «Непара» Александр Шоуа рассказал Starhit о причинах неожиданного расставания с Храмовой. Он уточнил, что накопившиеся проблемы стали основной причиной ухода Дарьи. По словам Шоуа, Храмовой хотелось бы более спокойной жизни, чем та, которую предлагает ей участие в группе.

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Солистка музыкального коллектива «Непара» Дарья Храмова объявила о своем уходе из группы. Информация об этом появилась в личном блоге артистки. «Уважаемые дамы и господа! На ближайших концертах группы „Непара“ меня не будет. Со вчерашнего дня я больше не работаю в группе», — написала Храмова на своей странице в одной из соцсетей. Пользователи интернета выразили свое удивление и шок от новости об уходе Храмовой из «Непары». Многие фанаты высказывают надежду, что артистка вскоре начнет сольную карьеру, учитывая ее вокальные способности и популярность среди слушателей. Основатель группы «Непара» Александр Шоуа рассказал Starhit о причинах неожиданного расставания с Храмовой. Он уточнил, что накопившиеся проблемы стали основной причиной ухода Дарьи. По словам Шоуа, Храмовой хотелось бы более спокойной жизни, чем та, которую предлагает ей участие в группе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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