«Ей хотелось жить спокойнее»: Дарья Храмова ушла из группы «Непара»

Солистка музыкального коллектива «Непара» Дарья Храмова объявила о своем уходе из группы. Информация об этом появилась в личном блоге артистки.
«Уважаемые дамы и господа! На ближайших концертах группы „Непара“ меня не будет. Со вчерашнего дня я больше не работаю в группе», — написала Храмова на своей странице в одной из соцсетей.
Пользователи интернета выразили свое удивление и шок от новости об уходе Храмовой из «Непары». Многие фанаты высказывают надежду, что артистка вскоре начнет сольную карьеру, учитывая ее вокальные способности и популярность среди слушателей.
Основатель группы «Непара» Александр Шоуа рассказал Starhit о причинах неожиданного расставания с Храмовой. Он уточнил, что накопившиеся проблемы стали основной причиной ухода Дарьи. По словам Шоуа, Храмовой хотелось бы более спокойной жизни, чем та, которую предлагает ей участие в группе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.