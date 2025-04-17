Петербурженка продала квартиру и отдала мошенникам 22 миллиона

В Петербурге 71-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников почти на 22 миллиона. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ее персональные данные похищены, а накопления находятся под угрозой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«В полицию обратилась 71-летняя жительница дома по Северному проспекту, с заявлением о том, что в период с 4 февраля по 17 апреля ей по телефону звонили неизвестные, которые убеждали, что, якобы, мошенниками похищены ее персональные данные, и для сохранения сбережений деньги необходимо перевести на другие, „безопасные“ счета», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Мошенники не ограничились угрозами относительно сбережений. Позже они заявили, что опасность грозит и квартире пенсионерки. Под давлением неизвестных женщина приняла решение продать свою недвижимость. Все вырученные средства — более 21 миллиона рублей — она перевела на указанные злоумышленниками счета.
В результате мошеннических действий пенсионерка лишилась 21 853 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления.
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