Умер начальник сборной России по велоспорту Антон Крапивин

Начальник сборной России по велоспорту на шоссе Антон Крапивин скончался на 42-м году жизни. Причина смерти неизвестна. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
«8 октября в возрасте 41 года скоропостижно скончался начальник сборной команды России по велосипедному спорту на шоссе Антон Витальевич Крапивин», — говорится в telegram-канале федерации. Там отметили, что церемония прощания с Крапивиным пройдет 10 октября в Электростали. Похоронят его на кладбище в Ногинске Московской области.
Крапивин занимал должность в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). В 2024 году, руководя национальной сборной, он участвовал в организации ведущих российских велогонок как организатор и член группы обеспечения. В числе мероприятий, где он работал, — МС «Золото Ладоги» (Ленинградская область, Карелия, Санкт-Петербург), Чемпионат России по шоссейным дисциплинам (Муром, Владимирская область), а также МС «Пять колец Москвы».
По словам Крапивина, специфика работы требовала универсальных управленческих навыков, поскольку четкого распределения обязанностей в шоссейном велоспорте нет, и зачастую приходится заниматься различными вопросами организации. В 2024 году он также принимал участие в проведении соревнований в Москве, Муроме, Уфе и Воткинске.
UPD: Крапивин скончался в результате болезни. Об этом сообщили в Федерации велосипедного спорта России.
