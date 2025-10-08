Умер начальник сборной России по велоспорту Антон Крапивин

На момент смерти Крапивину был 41 год
На момент смерти Крапивину был 41 год

Начальник сборной России по велоспорту на шоссе Антон Крапивин скончался на 42-м году жизни. Причина смерти неизвестна. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

«8 октября в возрасте 41 года скоропостижно скончался начальник сборной команды России по велосипедному спорту на шоссе Антон Витальевич Крапивин», — говорится в telegram-канале федерации. Там отметили, что церемония прощания с Крапивиным пройдет 10 октября в Электростали. Похоронят его на кладбище в Ногинске Московской области. 

Крапивин занимал должность в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). В 2024 году, руководя национальной сборной, он участвовал в организации ведущих российских велогонок как организатор и член группы обеспечения. В числе мероприятий, где он работал, — МС «Золото Ладоги» (Ленинградская область, Карелия, Санкт-Петербург), Чемпионат России по шоссейным дисциплинам (Муром, Владимирская область), а также МС «Пять колец Москвы».

По словам Крапивина, специфика работы требовала универсальных управленческих навыков, поскольку четкого распределения обязанностей в шоссейном велоспорте нет, и зачастую приходится заниматься различными вопросами организации. В 2024 году он также принимал участие в проведении соревнований в Москве, Муроме, Уфе и Воткинске.

UPD: Крапивин скончался в результате болезни. Об этом сообщили в Федерации велосипедного спорта России. 

