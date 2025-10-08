Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до 11 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семь человек, которые пострадали при ударе ВСУ, продолжают находиться в больницах
Семь человек, которые пострадали при ударе ВСУ, продолжают находиться в больницах Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Число пострадавших в результате утреннего ракетного обстрела поселка Маслова Пристань в Белгородской области возросло до 11 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Всего после обстрела Масловой Пристани ранено 11 человек, четверо отпущено на амбулаторное лечение, четыре человека во 2-й городской больнице, трое в областной больнице. Два тяжело раненных человека», — сообщил Иконников. Его слова приводит РИА Новости.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, во время обстрела погибли двое мужчин и молодая женщина. Повреждены здание физкультурно-оздоровительного центра, два многоквартирных дома и семь автомобилей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. На месте продолжают работать экстренные службы, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число пострадавших в результате утреннего ракетного обстрела поселка Маслова Пристань в Белгородской области возросло до 11 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. «Всего после обстрела Масловой Пристани ранено 11 человек, четверо отпущено на амбулаторное лечение, четыре человека во 2-й городской больнице, трое в областной больнице. Два тяжело раненных человека», — сообщил Иконников. Его слова приводит РИА Новости. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, во время обстрела погибли двое мужчин и молодая женщина. Повреждены здание физкультурно-оздоровительного центра, два многоквартирных дома и семь автомобилей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. На месте продолжают работать экстренные службы, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...