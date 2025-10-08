Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до 11 человек

Число пострадавших в результате утреннего ракетного обстрела поселка Маслова Пристань в Белгородской области возросло до 11 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
«Всего после обстрела Масловой Пристани ранено 11 человек, четверо отпущено на амбулаторное лечение, четыре человека во 2-й городской больнице, трое в областной больнице. Два тяжело раненных человека», — сообщил Иконников. Его слова приводит РИА Новости.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, во время обстрела погибли двое мужчин и молодая женщина. Повреждены здание физкультурно-оздоровительного центра, два многоквартирных дома и семь автомобилей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. На месте продолжают работать экстренные службы, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.