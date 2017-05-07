Заткнул рукой бензобак, ссора Сталина и Тито, бег под бомбами, свадьба

14:20 07 мая 2017 0

Дети Большого Урала готовятся выйти на улицы с портретами предков, которых никогда не видели Фото: Анна Майорова © URA.RU

Десятки тысяч жителей Большого Урала выступят 9 мая «Бессмертным полком» по центральным улицам своих городов бок о бок с политической элитой. У каждого — своя история героев войны, которую они передают из поколения в поколение. Сегодня они поделились ими с «URA.RU». Фронтовые подвиги реальных людей — в нашей подборке о легендах Танкограда, поставках кошек блокадникам и пленных партизанах.

Удивительной историей поделился с «URA.RU» житель Екатеринбурга Василий Бессонов, чей прадед в годы войны стал легендой в Симферополе: «Мой прадедушка Василий Николаевич Бессонов в годы Второй Мировой войны был летчиком и совершил свыше 700 успешных боевых вылетов. Он погиб при освобождении Крыма в 1944 году:

в последний боевой вылет враг пробил пулеметной очередью топливный бак его самолета. Сам прадедушка был ранен, но из последних сил он заткнул ладонью бак,

Не забывайте о ветеранах! Фото: Владимир Андреев © URA.RU

а в это время второму пилоту удалось посадить самолет в поле. По словам очевидцев, прадедушка умер уже после приземления. В одной из школ его родного города до сих пор действует отряд, названный его именем, а в Крыму поставлена стелла. Для меня история прадеда очень важна, он — гордость нашей семьи, Человек с большой буквы! Грустно, что война забрала его так рано».

Родственник руководителя исполкома реготделения движения «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игоря Белехова смог увидеть войну по ту сторону баррикад: «Мой дедушка Анатолий Александрович Белехов прошел финскую войну, с первых же дней был на фронтах Великой Отечественной. Он был первым номером станкового пулемета «Максим» и в первый же месяц попал в окружение. Попал под снаряд, был ранен, контужен, пробыл в плену до конца войны, а после освобождения вернулся к своим четырем детям. Несколько лет ходил в НКВД отмечаться.

Объяснял, что как пулеметчик не имел личного оружия и не мог застрелиться, чтобы избежать плена. Работал краснодеревщиком.

Я никогда не ходил с дедом на парад, когда он был жив. Но сейчас хожу с его портретом в строю. Историю победы уже несколько раз пытались переписывать. Но ничто не изменит главного — ее выиграли наши отцы и деды».

Челябинск уже давно перестал быть «Танкоградом», однако его жители помнят, как их деды и прадеды трудились в цехах заводов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинградец Иван Антонов — один из тех, кому Челябинск обязан неофициальным именем «Танкоград»: «После начала войны в Челябинск был эвакуирован такой промышленный гигант, как Ленинградский Кировский завод. Его работникам отдавали все места в самолетах, улетающих из блокированного гитлеровцами города. На Большой земле их переправляли на Урал уже железной дорогой. Так в Челябинске оказался и мой отец. Он был токарем 8 разряда. Это очень высокая квалификация, поэтому всю войну он проработал на сложнейшем производстве в цехе Кировского завода.

У него было много учеников, в том числе и я когда-то после его школы сдавал изделия военному представителю. В 2016 году я узнал о шествии «Бессмертного полка», распечатал портрет и встал в строй. В этом году мы пойдем вместе с его правнуком и уже с двумя портретами. На одном отец совсем молодой стоит за своим станком, на другом старше. Осталось определиться, кто какой портрет понесет».

Полковник Милован Ковачевич, с портретом которого выйдет его внук — тоже Милован Ковачевич — личность в Челябинске легендарная.

Родившись в 1920 году в крестьянской семье Королевства Югославия, он сумел закончить гимназию и юридический факультет университета в Белграде. В 16 лет он вошел в коммунистическую подпольную организацию, в 21 ему вынесли смертный приговор за организацию антифашистского восстания в Черногории. Сербским националистам удалось добиться замены расстрела: сначала Ковачевич сидел в тюрьме Погорицы, а затем в концлагерях. Из второго, итальянского «Кольфиорито» он в 1943 году бежал с группой более 1 тысячи заключенных.

Масштабно «Бессмертный полк» проходит только третий раз, а представить 9 мая без этих колонн уже невозможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В итоге бывший узник стал «Адвокатом» — руководителем интернационального партизанского отряда. Объявленная за него награда в 500 тысяч лир осталась невостребованной: в 1944 году Ковачевич был зачислен в 1-ю танковую бригаду югославской армии, а после освобождения страны стал одним из организаторов танковых войск Югославии.

Ссора Сталина и Тито застала его на учебе в СССР: после расстрела в 1949 группы противников Тито он отказался от югославского гражданства и наград, оставшись на Урале. В 1950-х годах он служил в танковом полку, где обкатывались производимые на ЧТЗ боевые машины, а затем преподавал в Челябинском политехническом институте (ныне ЮУрГУ) до 1996 года. Умер он в возрасте 95 лет в октябре 2015 года.

Алексей Кокорин видит в акции возможность передать уважение к ветеранам подрастающему поколению Фото: Александр Кадников © URA.RU

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин в прошлом году вместе с внуками пронес портреты своих дедов, погибших на фронте. Своим отношением к акции он поделился с «URA.RU»: «Бессмертный полк» — это не просто дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину, и скончавшимся от фронтовых ран в мирное время. Это возможность нам, детям, внукам и правнукам победителей, пройти в одном строю с нашими великими дедами и прадедами, подвигом которых мы всегда будем гордиться. Это знаковая патриотическая акция, которая объединяет жителей больших городов и маленьких деревень независимо от политической принадлежности, вероисповедания, возраста. В прошлом году с портретами своих родных и близких только в Кургане прошли более 12 тысяч человек. Уверен, что зауральцы и в этом году поддержат акцию «Бессмертный полк». Мы вместе должны сохранить память о воинах-победителях, которых, к сожалению, год от года становится все меньше. Мы обязаны передать уважение и любовь к ветеранам подрастающему поколению».

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов 9 мая пронесет фотографии своих фронтовиков вместе со всей семьей — отцом, женой и сыном: «Дед Сергей был рядовым пехотинцем, он воевал на Карельском фронте, закончил войну в Чехословакии. Дед Василий — капитан Красной армии, встретил Победу в Германии, оба деда награждены орденами и медалями. Они не любили рассказывать о войне, говорили только, что лучше не знать и не вспоминать, и что не дай Бог никому пережить такое. Я очень любил смотреть фильмы о войне.

Вместе с дедом Василием смотрел «Они сражались за Родину». Он говорил, что именно этот фильм немного отражает часть тех тягот, которые пришлось им испытать».

Боевые награды деда Алексея Шипилова не уберегли от воров Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

В Югре в акции «Бессмертный полк» примет участие первый заместитель губернатора Алексей Шипилов. У главного идеолога правительства на полях Второй мировой войны сражались оба деда — Иван Хаустов и Василий Шипилов. Были ранены, но вернулись с фронта живыми. Дед Иван делился с юным Алексеем историями о войне:

«Запомнилось почему-то, как рассказывал про бомбежку. Бежишь в строю, падаешь и замираешь, не зная, где упадет бомба. Может, выживешь, а может нет. У Ивана много медалей было, я их в детстве часто смотрел. После смерти деда у бабушки их украли вместе с его пиджаком из дома. Говорил родителям, заберите к себе!»

Учительница из Губкинского Ольга Гладышенко будет шествовать в «Бессмертном полку» сразу с тремя фотографиями. Ее бабушке Раисе Федоровне Шевыревой, когда началась война, было всего семнадцать. Она прибавила себе год в документах, чтобы поступить в школу младших авиаспециалистов, а оттуда уже ушла на фронт и до конца войны служила оружейником в авиации. Дед Федор Захарович Шевырев до войны успел закончить летное военное училище:

«Он прошел всю войну. Совершил более 500 боевых вылетов на истребителе ТБ-4 и на скоростном пикирующем бомбардировщике ПЕ-2. Командовал звеном авиационной разведки. Его трижды сбивали, он горел в самолете. У него множество наград и орденов.

В 43-м году он встретил мою бабушку, они вместе служили, вместе прошли войну. Женились они в 45-году незадолго до конца войны, в Ржеве. И встретили День Победы 9 мая 45-го года в Берлине».

Еще один ее дед Николай Петрович Маторкин был пехотинцем. Он прошел всю войну от начала до конца, был взят в плен в битве под Сталинградом и позже освобожден уже на территории Украины, когда фашистские войска отступали. Во время сражения получил серьезное ранение и несколько месяцев провел в госпитале. Но после восстановления снова вернулся на фронт и воевал до Победы.

Ямальский «Бессмертный полк» популярен среди детей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Десятиклассница из Ноябрьска Стефания Новикова собирается прийти на шествие с портретом своего прадеда Стефана Иосифовича Новикова. Она призналась «URA.RU», что никогда не видела своего деда: он пережил войну, но скончался еще до ее рождения. Однако девочка хорошо знает о нем из рассказов бабушки:

«Он ушел на фронт еще юношей. Был рядовым в стрелковой дивизии, а позже старшиной батареи. Прадедушка участвовал в обороне Москвы. Он награждён медалями „За боевые заслуги“, „За отвагу“, „За оборону Сталинграда“, „За победу над Германией“ и другими. Он мой герой! К сожалению, все, что сейчас осталось на память о нем — это фотография и военный билет».

Пермский общественный деятель и активист Общероссийского народного фронта Максим Рожков рассказал «URA.RU» о поистине трудной судьбе своего прадеда:

«В моей семье воевали девять прадедов, вернулись только двое.

С портретом одного из них — Николая — мы ежегодно идем в «Бессмертном полку». Прадед ушел на фронт, но попал в плен к немцам. Сбежал со своим товарищем, оказался в Финляндии, где местные жители укрывали их в стоге сена. Но кто-то выдал беглецов фашистам. Так прадед опять оказался в концлагере, откуда он снова бежал — уже с несколькими товарищами. Добрался до своих, но его определили в штрафбат, как бывшего в немецком плену. В составе штрафбата прадед Николай дошел до Праги, откуда вернулся на родину. А на родине его посадили на 12 лет — все за то же, за немецкий плен».