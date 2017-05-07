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07 мая 2017
06 мая 2017
14:20  07 мая 2017 0

Заткнул рукой бензобак, ссора Сталина и Тито, бег под бомбами, свадьба

Реальные истории «Бессмертного полка» из наших регионов. Подвиги — на грани фантастики
Тимофей Вахрушев
© Служба новостей «URA.Ru»
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
Парад. День победы в Екатеринбурге, бессмертный полк
Дети Большого Урала готовятся выйти на улицы с портретами предков, которых никогда не виделиФото: Анна Майорова © URA.RU

Десятки тысяч жителей Большого Урала выступят 9 мая «Бессмертным полком» по центральным улицам своих городов бок о бок с политической элитой. У каждого — своя история героев войны, которую они передают из поколения в поколение. Сегодня они поделились ими с «URA.RU». Фронтовые подвиги реальных людей — в нашей подборке о легендах Танкограда, поставках кошек блокадникам и пленных партизанах.

Удивительной историей поделился с «URA.RU» житель Екатеринбурга Василий Бессонов, чей прадед в годы войны стал легендой в Симферополе: «Мой прадедушка Василий Николаевич Бессонов в годы Второй Мировой войны был летчиком и совершил свыше 700 успешных боевых вылетов. Он погиб при освобождении Крыма в 1944 году:

в последний боевой вылет враг пробил пулеметной очередью топливный бак его самолета. Сам прадедушка был ранен, но из последних сил он заткнул ладонью бак,

Шествие "Бессмертный полк". Москва, бессмертный полк, 9 мая, шествие
Не забывайте о ветеранах!
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

а в это время второму пилоту удалось посадить самолет в поле. По словам очевидцев, прадедушка умер уже после приземления. В одной из школ его родного города до сих пор действует отряд, названный его именем, а в Крыму поставлена стелла. Для меня история прадеда очень важна, он — гордость нашей семьи, Человек с большой буквы! Грустно, что война забрала его так рано».

Родственник руководителя исполкома реготделения движения «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игоря Белехова смог увидеть войну по ту сторону баррикад: «Мой дедушка Анатолий Александрович Белехов прошел финскую войну, с первых же дней был на фронтах Великой Отечественной. Он был первым номером станкового пулемета «Максим» и в первый же месяц попал в окружение. Попал под снаряд, был ранен, контужен, пробыл в плену до конца войны, а после освобождения вернулся к своим четырем детям. Несколько лет ходил в НКВД отмечаться.

Объяснял, что как пулеметчик не имел личного оружия и не мог застрелиться, чтобы избежать плена. Работал краснодеревщиком.

Я никогда не ходил с дедом на парад, когда он был жив. Но сейчас хожу с его портретом в строю. Историю победы уже несколько раз пытались переписывать. Но ничто не изменит главного — ее выиграли наши отцы и деды».

Бессмертный полк Челябинск, бессмертный полк
Челябинск уже давно перестал быть «Танкоградом», однако его жители помнят, как их деды и прадеды трудились в цехах заводов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинградец Иван Антонов — один из тех, кому Челябинск обязан неофициальным именем «Танкоград»: «После начала войны в Челябинск был эвакуирован такой промышленный гигант, как Ленинградский Кировский завод. Его работникам отдавали все места в самолетах, улетающих из блокированного гитлеровцами города. На Большой земле их переправляли на Урал уже железной дорогой. Так в Челябинске оказался и мой отец. Он был токарем 8 разряда. Это очень высокая квалификация, поэтому всю войну он проработал на сложнейшем производстве в цехе Кировского завода.

У него было много учеников, в том числе и я когда-то после его школы сдавал изделия военному представителю. В 2016 году я узнал о шествии «Бессмертного полка», распечатал портрет и встал в строй. В этом году мы пойдем вместе с его правнуком и уже с двумя портретами. На одном отец совсем молодой стоит за своим станком, на другом старше. Осталось определиться, кто какой портрет понесет».

Полковник Милован Ковачевич, с портретом которого выйдет его внук — тоже Милован Ковачевич — личность в Челябинске легендарная.

Родившись в 1920 году в крестьянской семье Королевства Югославия, он сумел закончить гимназию и юридический факультет университета в Белграде. В 16 лет он вошел в коммунистическую подпольную организацию, в 21 ему вынесли смертный приговор за организацию антифашистского восстания в Черногории. Сербским националистам удалось добиться замены расстрела: сначала Ковачевич сидел в тюрьме Погорицы, а затем в концлагерях. Из второго, итальянского «Кольфиорито» он в 1943 году бежал с группой более 1 тысячи заключенных.

Шествие "Бессмертный полк". Москва, бессмертный полк, 9 мая, шествие
Масштабно «Бессмертный полк» проходит только третий раз, а представить 9 мая без этих колонн уже невозможно
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В итоге бывший узник стал «Адвокатом» — руководителем интернационального партизанского отряда. Объявленная за него награда в 500 тысяч лир осталась невостребованной: в 1944 году Ковачевич был зачислен в 1-ю танковую бригаду югославской армии, а после освобождения страны стал одним из организаторов танковых войск Югославии.

Ссора Сталина и Тито застала его на учебе в СССР: после расстрела в 1949 группы противников Тито он отказался от югославского гражданства и наград, оставшись на Урале. В 1950-х годах он служил в танковом полку, где обкатывались производимые на ЧТЗ боевые машины, а затем преподавал в Челябинском политехническом институте (ныне ЮУрГУ) до 1996 года. Умер он в возрасте 95 лет в октябре 2015 года.

Интервью с Алексеем Кокориным. Курган, кокорин алексей
Алексей Кокорин видит в акции возможность передать уважение к ветеранам подрастающему поколению
Фото: Александр Кадников © URA.RU

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин в прошлом году вместе с внуками пронес портреты своих дедов, погибших на фронте. Своим отношением к акции он поделился с «URA.RU»: «Бессмертный полк» — это не просто дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину, и скончавшимся от фронтовых ран в мирное время. Это возможность нам, детям, внукам и правнукам победителей, пройти в одном строю с нашими великими дедами и прадедами, подвигом которых мы всегда будем гордиться. Это знаковая патриотическая акция, которая объединяет жителей больших городов и маленьких деревень независимо от политической принадлежности, вероисповедания, возраста. В прошлом году с портретами своих родных и близких только в Кургане прошли более 12 тысяч человек. Уверен, что зауральцы и в этом году поддержат акцию «Бессмертный полк». Мы вместе должны сохранить память о воинах-победителях, которых, к сожалению, год от года становится все меньше. Мы обязаны передать уважение и любовь к ветеранам подрастающему поколению».

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов 9 мая пронесет фотографии своих фронтовиков вместе со всей семьей — отцом, женой и сыном: «Дед Сергей был рядовым пехотинцем, он воевал на Карельском фронте, закончил войну в Чехословакии. Дед Василий — капитан Красной армии, встретил Победу в Германии, оба деда награждены орденами и медалями. Они не любили рассказывать о войне, говорили только, что лучше не знать и не вспоминать, и что не дай Бог никому пережить такое. Я очень любил смотреть фильмы о войне.

Вместе с дедом Василием смотрел «Они сражались за Родину». Он говорил, что именно этот фильм немного отражает часть тех тягот, которые пришлось им испытать».

Комарова. Ханты-Мансийский район. Горноправдинск, шипилов алексей
Боевые награды деда Алексея Шипилова не уберегли от воров
Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

В Югре в акции «Бессмертный полк» примет участие первый заместитель губернатора Алексей Шипилов. У главного идеолога правительства на полях Второй мировой войны сражались оба деда — Иван Хаустов и Василий Шипилов. Были ранены, но вернулись с фронта живыми. Дед Иван делился с юным Алексеем историями о войне:

«Запомнилось почему-то, как рассказывал про бомбежку. Бежишь в строю, падаешь и замираешь, не зная, где упадет бомба. Может, выживешь, а может нет. У Ивана много медалей было, я их в детстве часто смотрел. После смерти деда у бабушки их украли вместе с его пиджаком из дома. Говорил родителям, заберите к себе!»

Учительница из Губкинского Ольга Гладышенко будет шествовать в «Бессмертном полку» сразу с тремя фотографиями. Ее бабушке Раисе Федоровне Шевыревой, когда началась война, было всего семнадцать. Она прибавила себе год в документах, чтобы поступить в школу младших авиаспециалистов, а оттуда уже ушла на фронт и до конца войны служила оружейником в авиации. Дед Федор Захарович Шевырев до войны успел закончить летное военное училище:

«Он прошел всю войну. Совершил более 500 боевых вылетов на истребителе ТБ-4 и на скоростном пикирующем бомбардировщике ПЕ-2. Командовал звеном авиационной разведки. Его трижды сбивали, он горел в самолете. У него множество наград и орденов.

В 43-м году он встретил мою бабушку, они вместе служили, вместе прошли войну. Женились они в 45-году незадолго до конца войны, в Ржеве. И встретили День Победы 9 мая 45-го года в Берлине».

Еще один ее дед Николай Петрович Маторкин был пехотинцем. Он прошел всю войну от начала до конца, был взят в плен в битве под Сталинградом и позже освобожден уже на территории Украины, когда фашистские войска отступали. Во время сражения получил серьезное ранение и несколько месяцев провел в госпитале. Но после восстановления снова вернулся на фронт и воевал до Победы.

День Победы 2016. Салехард
Ямальский «Бессмертный полк» популярен среди детей
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Десятиклассница из Ноябрьска Стефания Новикова собирается прийти на шествие с портретом своего прадеда Стефана Иосифовича Новикова. Она призналась «URA.RU», что никогда не видела своего деда: он пережил войну, но скончался еще до ее рождения. Однако девочка хорошо знает о нем из рассказов бабушки:

«Он ушел на фронт еще юношей. Был рядовым в стрелковой дивизии, а позже старшиной батареи. Прадедушка участвовал в обороне Москвы. Он награждён медалями „За боевые заслуги“, „За отвагу“, „За оборону Сталинграда“, „За победу над Германией“ и другими. Он мой герой! К сожалению, все, что сейчас осталось на память о нем — это фотография и военный билет».

Пермский общественный деятель и активист Общероссийского народного фронта Максим Рожков рассказал «URA.RU» о поистине трудной судьбе своего прадеда:

«В моей семье воевали девять прадедов, вернулись только двое.

С портретом одного из них — Николая — мы ежегодно идем в «Бессмертном полку». Прадед ушел на фронт, но попал в плен к немцам. Сбежал со своим товарищем, оказался в Финляндии, где местные жители укрывали их в стоге сена. Но кто-то выдал беглецов фашистам. Так прадед опять оказался в концлагере, откуда он снова бежал — уже с несколькими товарищами. Добрался до своих, но его определили в штрафбат, как бывшего в немецком плену. В составе штрафбата прадед Николай дошел до Праги, откуда вернулся на родину. А на родине его посадили на 12 лет — все за то же, за немецкий плен».

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