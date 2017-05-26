08:39 26 мая 2017 0

WTF? в этот раз сформулировал чрезвычайно важный вопрос: насколько адекватно считать, что молодежь должны представлять блогеры именно из YouTube? Ответа, впрочем, не нашли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дискуссионный Клуб WTF в четверг, 25 мая, отреагировал на главную загадку этой весны, разгадать которую пытались даже на спецмероприятии в зале заседаний Госдумы. Попробовали и в WTF: в необычном для себя формате — в дебатах вместо известных политиков и политологов участвовала молодежь. Формальным поводом стало то сам выступление 22 мая с трибуны Госдумы Саши Спилберг (5 млн подписчиков в Youtube). Напомним, она призвала депутатов выкладывать ролики в Youtube и быть ближе к молодежи, чтобы заполучить совсем молодых избирателей, и тех, кому пока 16, но скоро также появится право голосовать.

Впрочем, саму тему организатор клуба Дмитрий Гусев сформулировал еще более злободневно: «Ютуберы решают за молодежь?». Спорить позвали блогера TheNikitaLol (121 тыс. подписчиков) и лидера молодежного отделения партии «Яблоко» Кирилла Гончарова (5 тыс. подписчиков в ФБ).

Молодость и открытость блогера TheNikitaLol, конечно, подкупали аудиторию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В зал бара пускали только по браслетами, как на клубную вечеринку или концерт. Все столики были заняты, мест для всех желающих не хватило, кто-то стоял в проходе. Зрители в первых рядах снимали дебаты на смартфоны или транслировали их сразу в Сеть.

Разговор блогера и молодого политика с самого начала пошел не по плану и свелся к «реальному батлу» — «кто круче» влияет на свою аудиторию, кто на что мотивирован и кто нужнее власти: блогеры с миллионной аудиторией или лидеры, знакомые с проблемами ровесников в оффлайне.

TheNikitaLol, нервничая, говорил со сцены: «Меня трясет от того, что вы считаете себя на планку выше нас… Вы считаете, что вы — лидеры молодежного мнения, у вас есть определенная цель в жизни, вы хотите порабощать умы молодежи… Блогеры — это современные люди, мы будем на шаг впереди»

Схожесть Кирилла Гончарова со старшими унылыми товарищами, безусловно, не добавляла ему расположения публики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гончаров отвечал, что доброжелательно относится к блогерам, и признался: «Я никогда не сниму офигительный ролик в ванной с чипсами по объективным причинам, а если сниму, то перестану быть лидером общественного мнения среди политиков». Он сообщил, что тоже есть в соцсетях, только посыл другой: «скучный и серьезный, и не направлен на то, чтобы привлекать девочек».

Участники дискуссии поспорили насчет статуса Навального: он больше блогер или политик. TheNikitaLol объяснил его причину успеха последовательностью действий: завел аккаунт в интернете, рассказал о коррупции, снял много документальных фильмов, вызвал огромное доверие у аудитории, людей, которые снимают ролики в Youtube.

Гончаров поставил под сомнение терминологию: Навального не блогер, а политик, который использует современные коммуникации, такие как Youtube, Facebook, Twitter.

Как на дискуссию «без взрослых» попал Никита Исаев выяснить не удалось Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Но гораздо живее было обсуждение все той же Саши Спилберг. Блогер назвал ее приглашение в Госдуму «крутым для блогинга». «Это первая ступень, она только зашла на эту платформу, понятно, что дальше будет развиваться сотрудничество Госдумы с видеоблогерами», — сказал TheNikitaLol.

Представитель «Яблока» упрекнул Спилберг в том, что она пришла на обсуждение вопросов по молодежной политике в Госдуму, но не сказала с трибуны о проблемах молодежи и детей, не затронула проблем интернета, в частности, о запретах Telegram-каналов.

На вопрос из зала от представителя «Партии Роста»: какую версию закона о молодежной политике они читали и какие пункты им не нравятся», оба высказались против закона о молодежной политике. «Хватит лить воду», — пытались прервать из зала позицию Гончарова по поводу ненужности закона.

Алла Шишкина попробовала добиться от участников не хайпа, но социально важного результата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе молодежных дебатов по-взрослому выглядело откровенное заявление TheNikitaLol о нежелании платить налоги с рекламы, если такой закон введут для блогеров. Этот спич вызвал оживление в зале.

Дебаты закончились неожиданно. Кирилл Гончаров то ли в шутку, то ли всерьез предложил снять совместный ролик с блогером TheNikitaLol. Оппоненты пожали руки, но зрители так и не поняли, дойдет ли до дела или это Гончаров решил «словить хайпа [пропиариться, стать популярным — прим. «URA.RU»] на ютубере?

Затем площадка была предоставлена для политического стендапа — к микрофону выходили представители молодежных ячеек «Родины», «Молодой гвардии», «Справедливой России» и других молодежных движений. Лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев после дебатов назвал ребят «потерянным поколением», а лидер «Молодой гвардии» Игорь Давидович оценил дискуссию как «унылое выступление».

Стриминг с мероприятия был неизбежен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Некоторые выступавшие недоумевали по поводу дебатов, так как не было разговора по существу, не обсудили сам закон о молодежной политике. Из выступлений политических стендаперов звучала критика в адрес тех или иных фраз участников дискуссии. Но в целом создалось впечатление, что представители политтусовки просто отрабатывают навыки публичных выступлений.

Пожалуй, единственную здравую мысль за вечер высказала двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, у которой 14 тысяч подписчиков в Instagram. Она предложила использовать блогеров в борьбе с группами смерти в Интернете. «Блогеры снимают ролики о том, как хорошо жить. У них большая детская аудитория, их послушают в итоге. Они смогут помочь», — с надеждой сказала Шишкина.

На выступлениях некоторых спикеров публика уже отвлекалась на общение между собой, давая понять, что ни тема, ни ее обсуждение им уже не интересны.