Губернатор ХМАО подготовила план на свой третий срок

У губернатора Югры Натальи Комаровой уже есть планы работы на третий срок Фото: официальный сайт органов государственной власти ХМАО

статья из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Губернатор ХМАО Наталья Комарова определилась с ключевыми реформами, которые станут основой ее предвыборной программы. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.

«В списке ближайших задач на пять лет — экономико-политическая реформа округа в виде создания агломераций, рост инвестиций в регион до 1,4 триллионов рублей к 2024 году. Президент Владимир Путин указал, что в ХМАО сокращается объем сельхозпроизводства и по-прежнему остается высокий процент аварийного жилья. Эти направления найдут отражения в губернаторской программе», — рассказал инсайдер.

Президент РФ Владимир Путин остался доволен социально-экономическим развитием ХМАО Фото: официальный сайт органов государственной власти ХМАО

Он также подчеркнул, что встреча Путина с Комаровой 3 июня показала, что в Кремле удовлетворены ключевыми параметрами социально-экономического развития ХМАО за последние десять лет и поэтому главе региона был выдан мандат доверия на переизбрание. «Основные векторы развития региона определены, и работа по ним будет продолжаться», — добавил собеседник агентства.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов в разговоре с URA.RU отметил, что успехи Югры в экономике связаны с тем, как глава региона смогла выстроить взаимоотношения с нефтегазовыми «генералами». «Взаимоотношения Натальи Комаровой с руководителями крупных компаний ТЭК строятся на основании „корпоративного консенсуса“. Главное в нем — учет взаимных интересов. Регион обеспечивает режим наибольшего благоприятствования для бизнеса, а компании гарантируют значительные налоговые поступления и расширенные социальные обязательства. Это давно работающая и довольно эффективная модель», — считает Орлов.

Причем, губернатору Югры при необходимости приходится лично отстаивать интересы отрасли, в том числе и на федеральном уровне. К примеру, при ее участии для нефтяников появился налог на дополнительный доход. Это более гибкий подход к налогообложению, позволяющий нефтегазовым корпорациям существовать в условиях антироссийских санкций и падения цен на углеводороды. «Российское законодательство пока несовершенно в отношении нефтяных компаний и хорошо, что губернатор ХМАО занимает прогрессивную позицию в этом вопросе. Тем более, что впереди предстоит решать вопросы дальнейшей работы на старых месторождениях, что актуально Югры», — считает председатель союза нефтепромышленников РФ Геннадий Шмаль.

Макет научно-технологического центра в Сургуте Фото: официальный сайт органов государственной власти ХМАО

На 2020 год Дума Югры приняла беспрецедентно высокий по уровню расходов окружной бюджет — он составил почти 250 миллиардов рублей. Это было сделано, чтобы регион обеспечил выполнение всех взятых на себя обязательств по социальным программам и программам развития. «Совсем не случайно Владимир Путин сделал акцент на высоком уровне жизни в округе и на ориентированности местного бюджета на социально — экономическое развитие территории. Примером легко может послужить Сургут, два системообразующих проекта, запланированных к реализации в ближайшее время при личном участии и поддержке губернатора: научно — технологический центр и геномный центр, сделают Сургут не только экономической, но и научной столицей севера», — прокомментировал URA.RU глава Сургута Вадим Шувалов.

Глава департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына в разговоре с журналистом агентства отметила, что Югра является одним из самых дружелюбных к семьям регионов страны с точки зрения социальных мер поддержки. Причем, сохраняются они даже с учетом экономического кризиса. «В регионе есть фокус внимания на человека. Это крайне важная история. Мне как эксперту, который занимается регионами, крайне интересно наблюдать за практиками ХМАО с точки зрения социальных технологий и практик управления, направленных на повышение качества жизни людей», — заявила эксперт.

Югра должна избавить от балков до конца 2020 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

До конца 2020 года Югра должна попрощаться с балочным наследием. В округе насчитывалось порядка 10 тысяч таких временных строений, люди жили в них десятилетиями. Комарова, стал губернатором ХМАО, смогла подвести законодательную базу, которая позволила выделять деньги из бюджета на снос балков. После того, как все люди будут переселены, власти сконцентрируются на другой глобальной проблеме — аварийному жилью. Губернатор уже публично озвучивала, что вопрос с ветхими деревяшками должен быть решен к 2024 году, а по возможности еще раньше. «Вопрос переселения нуждающихся является для Югры приоритетом. В том числе, и по размеру выделения средств из бюджета, что позволяет говорить о том, что проблема будет решена в указанные сроки», — считает депутат Госдумы от Югры Александр Сидоров.

На федеральном уровне заметны усилия властей ХМАО в решении проблемы межнациональных конфликтов. По оценке заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и главы федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова порядка 86% югорчан считают, что в ХМАО нет проблем на почве межнациональной розни. Политолог Михаил Мартынов в разговоре с URA.RU считает, что это результат системной работы. «На это работает образовательная система и сфера культуры. Речь идет об адаптации мигрантов. Это и программы по изучению русского языка для приезжих и какие-то событийные мероприятий, которые демонстрируют единство граждан в регионе», — прокомментировал эксперт.

Политолог Андрей Шуклин в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что от дальнейшего развития Югры зависит благополучие всей «тюменской матрешки». «Многие северяне на пенсии перебираются на юг области, за счет бюджетных программ для них строится жилье, улучшается социальная инфраструктура. Югра выполняет все свои обязательства в рамках такого сложносоставного субъекта РФ как Тюменская область [за последние пять лет ХМАО в рамках программы „Сотрудничество“ перечислил в бюджет Тюменской области 189 миллиардов рублей]. Губернатор Комарова — самый опытный политик среди глав „матрешки“, и она умело сохраняет равновесие в этой конструкции», — заявил Шуклин.