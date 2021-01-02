Лучшие концерты 2020 года онлайн

Рекомендации URA.RU

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День уральского рока. Концерт на площади. Екатеринбург, концерт, коза, рок, жест
В воскресенье расскажем вам о ТОП-5 концертов минувшего года, которые доступны в онлайн-пространстве Фото: Дарья Попова © URA.RU
статья из сюжета
Нескучная афиша от URA.RU

В воскресенье, 3 января, вы можете остаться дома и вспомнить лучшие концерты ушедшего 2020 года. Самые эффектные музыкальные шоу в онлайне — в нашей воскресной подборке. Как провести каникулы весело и интересно, когда выходить из дома небезопасно? URA.RU знает!

Виртуальный концерт рэпера Трэвиса внутри игры Fortnite. Монстры, магия и фантастическое шоу от одного из лучших современных рэп-исполнителей.

О концерте The Weeknd в TikTok мы уже рассказывали вам ранее в нашей афише. Аватар The Weeknd исполнил в социальной сети все свои лучшие хиты и представил парочку новых треков. Вспоминаем как это было:

Концерт Басты, где артист в прямом эфире исполнил свои лучшие хиты. Выступление состоялось на базе лейбла Gazgolder в марте 2020 года.

Виртуальный концерт от МТС live XR. На нем выступили Дора, Cream Soda, Feduk, Пошлая Молли и ЛСП.

Награждение клипов MTV Video Music Awards, которое состоялось в этом году в онлайн-формате. Отдельными срежиссированными клипами свои выступления представили: The Weeknd; BTS, Леди Гага, Black Eyed Peas, Machine Gun Kelly, Майли Сайрус, Ариана Гранде и другие.

План на 4 января мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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