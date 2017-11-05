03:55 05 ноября 2017 0

Чтобы достать животное из моторного отсека, сотрудники ГИБДД даже сняли фару на патрульном автомобиле Фото: оперативное видео МВД РФ (скрин)

Сотрудники Управления ГИБДД по городу Москве спасли жизнь котенку, бросившемуся на проезжую часть. Животное сперва забилось под одну из иномарок, стоящих в потоке транспортных средств, а затем спряталось в моторном отсеке патрульного автомобиля.

Как сообщила пресс-служба МВД РФ, чтобы спасти котенка, полицейские решились на частичную разборку своей машины.

«Во время несения службы в районе Нового Арбата сотрудники полиции увидели котенка, который выбежал с тротуара на дорогу, пересек две полосы движения и забрался под одну из иномарок, стоящих в потоке транспортных средств, — прокомментировала происшествие официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. — Водитель и пассажирка вышли из автомобиля. Сотрудники полиции проследовали к гражданам, чтобы помочь им и обеспечить безопасность на дороге. Однако в этот момент котенок выбежал из-под машины и, перебежав проезжую часть, забрался под служебный автомобиль сотрудников ГИБДД. Он спрятался в моторном отсеке, и все попытки извлечь его оттуда не приносили результата».

Патрульный автомобиль подняли на эвакуаторе, однако и снизу подобраться к котенку не удалось. В итоге извлечь зверька стражи порядка смогли, лишь сняв переднюю фару. Как сообщается, у котенка тут же появились хозяева — его забрали к себе те, под чью машину он бросился изначально.

Ранее «URA.RU» писало о том, что для спасения котенка в Челябинске коммунальщики демонтировали столб уличного освещения: котенок оказался в трубе диаметром около 20 см и не мог самостоятельно ее покинуть.