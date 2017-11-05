{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 ноября 2017
04 ноября 2017
03:55  05 ноября 2017 0

Столичные полицейские спасли котенка, выскочившего на дорогу. ВИДЕО

Чтобы достать животное из моторного отсека, сотрудники ГИБДД даже сняли фару на патрульном автомобилеФото: оперативное видео МВД РФ (скрин)

Сотрудники Управления ГИБДД по городу Москве спасли жизнь котенку, бросившемуся на проезжую часть. Животное сперва забилось под одну из иномарок, стоящих в потоке транспортных средств, а затем спряталось в моторном отсеке патрульного автомобиля.

Как сообщила пресс-служба МВД РФ, чтобы спасти котенка, полицейские решились на частичную разборку своей машины.

«Во время несения службы в районе Нового Арбата сотрудники полиции увидели котенка, который выбежал с тротуара на дорогу, пересек две полосы движения и забрался под одну из иномарок, стоящих в потоке транспортных средств, — прокомментировала происшествие официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. — Водитель и пассажирка вышли из автомобиля. Сотрудники полиции проследовали к гражданам, чтобы помочь им и обеспечить безопасность на дороге. Однако в этот момент котенок выбежал из-под машины и, перебежав проезжую часть, забрался под служебный автомобиль сотрудников ГИБДД. Он спрятался в моторном отсеке, и все попытки извлечь его оттуда не приносили результата».

Патрульный автомобиль подняли на эвакуаторе, однако и снизу подобраться к котенку не удалось. В итоге извлечь зверька стражи порядка смогли, лишь сняв переднюю фару. Как сообщается, у котенка тут же появились хозяева — его забрали к себе те, под чью машину он бросился изначально.

Ранее «URA.RU» писало о том, что для спасения котенка в Челябинске коммунальщики демонтировали столб уличного освещения: котенок оказался в трубе диаметром около 20 см и не мог самостоятельно ее покинуть.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров