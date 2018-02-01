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01 февраля 2018
31 января 2018
03:37  01 февраля 2018 0

«Аэрофлот» раскрыл подробности возгорания на борту самолета в Волгограде

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, боинг, аэрофлот
Бортпроводникам удалось быстро потушить возгораниеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала сообщения об инциденте, произошедшем на борту самолета в аэропорту Волгограда. Как выяснилось, с шасси все в порядке, «эвакуация» была непреднамеренной, хотя возгорание все же было.

Ранее, напомним, СМИ сообщили, что при посадке самолета в Волгограде у судна взорвалось и загорелось шасси. По другим данным, возгорание произошло на борту из-за вспыхнувшей зарядки телефона. Последняя версия оказалась правдой.

Как рассказали РБК в авиакомпании, после посадки самолета, подачи трапов и начала высадки пассажирок, у одного из них вспыхнул переносной аккумулятор для телефона. Задымление было сразу ликвидировано экипажем, однако двое пассажиров зачем-то самостоятельно выпустили аварийные трапы. Оставшиеся же без паники покинули воздушное судно по обычным трапам.

Сергей Демин
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