14:03 07 февраля 2018 4

После смерти Ровшана Ленкоранского Урал перешел «под власть» Гули Фото: wikipedia.org

В Нижнем Тагиле первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области предъявил обвинение 13 членам этнической преступной группировки вора в законе Ровшана Джаниева по кличке Ровшан Ленкоранский. Члены банды обвиняются в многочисленных преступлениях.

«В зависимости от преступной роли каждого из 13 указанных лиц они обвиняются по статьям «бандитизм», «вымогательство», «разбой», «незаконный оборот оружия и боеприпасов», «похищение важного личного документа», «угроза убийством», «нарушение неприкосновенности жилища» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

По данным следствия, преступления были совершены в период 2015—2016 годов в Нижнем Тагиле и Верхней Салде. Жертвами бандитов стали как минимум 14 человек. Уголовное дело по банде Ровшана Ленкоранского насчитывает 40 томов, в настоящее время подследственные знакомятся с материалами.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что четвертого августа 2016 года, после операции ОБОП при поддержке Росгвардии, 30 человек этнической группировки были задержаны возле ЦУМа, на улице Октябрьской Революции. Были изъяты травматический пистолет с признаками переделки, долговая расписка, чужой паспорт. 24 человека вскоре были отпущены, а шестеро были доставлены в суд. Позже все были освобождены, а причиной этого, как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, стало то, что они пошли на сотрудничество со следствием — написали признание в пяти эпизодах.

В июне 2017 года члены банды вновь были задержаны, на этот раз они попались на вымогательстве. Узнав о том, что житель Нижнего Тагила продал квартиру, бандиты пришли к нему домой, на улицу Индустриальную, избили молотком, насильно вывезли на автомобиле, требуя отдать им вырученные деньги. Мужчина 1972 года рождения, не выдержав истязаний, передал мучителям 100 тысяч рублей. Еще одним способом криминального «заработка» участников группы было вымогательство денег у бывших воспитанников детских домов. Выяснив, что у некоторых из них на счетах скопились крупные суммы, участники сообщества нападали на молодых людей прямо на улице, запугивали, однажды даже стреляли в двух потерпевших. Кроме этого, бандиты занимались перегоном краденых машин, выбиванием долгов, рэкетом наркоманов. Штабом группировки, где проходили встречи и совещания, стало кафе сербской кухни Next.

Заслуга в ликвидации группировки, как отмечает источник, целиком и полностью принадлежит оперативникам ГУ МВД по Свердловский области. Они самостоятельно вели эту банду, разработали операцию по нейтрализации, не доверяя тагильским коллегам, на глазах которых преступники действовали несколько лет. Оперативники имели информацию, что у банды в местном отделе полиции есть свой человек, который информирует их обо всем, что может им навредить.

Ровшан Ленкоранский был убит в Турции 18 августа 2016 года. Считается, что за этим убийством стоит 45-летний вор в законе Надир Салифов по кличке Гули. Сразу после убийства Ровшана свердловские торговцы присягнули на верность Гули, теперь они платят ему «налог», процент от выручки. В то время Гули еще отбывал наказание, но осенью 2017 года вышел на свободу после 22 лет заключения. На сегодняшний Салифов претендует на место вора № 1 на территории России и всего бывшего СССР. Выборы главного вора России пройдут в 2018 году, так как велика вероятность того, что нынешний «босс всех боссов», 64-летний Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой получит пожизненный срок.