Хакер написал любимый слоган Дурова на сайте Роскомнадзора c помощью азбуки Морзе

Посетители сайта Роскомнадзора заметили необычную деталь в реестре запрещенных веб-страниц. В ночь на 5 мая адреса сайтов удалялись и добавлялись так, что график выгрузки превратился в надпись «Цифровое сопротивление», сделанную азбукой Морзе.
Как сообщает портал Roem.ru, количество добавляемых и удаляемых IP-адресов менялось в диапазоне от 47 до 55 тысяч. Автор необычной кибератаки на сайт российского надзорного ведомства неизвестен. Отметим, что сам термин Digital Resistance (цифровое сопротивление) использовался основателем Telegram Павлом Дуровым в контексте спора с Роскомнадзором.
Решение о «деградации» Telegram на территории РФ было вынесено Таганским городским судом Москвы 13 апреля. Основатель приложения Павел Дуров позднее предложил в качестве символа «Цифрового сопротивления» собаку в худи с символом Telegram, а также призвал пользователей приложения участвовать в акциях с запуском бумажных самолетиков.