Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что не заводил аккаунт в твиттере Фото: Antonymon / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, вернувший на родину после обмена заключенными с Россией, заявил, что неизвестные создали его фейковый аккаунт в сети микроблогов Twitter.

«Это моя единственная страница в интернете. В твиттере фейковый аккаунт, но мне отказывается верить даже администрация фейсбука)), предлагая больше писать о себе, чтобы получить синию галочку. Но что поделать — не все публичные личности ведут публичную жизнь. Надесь после этого фото сомнения будут устранены. Всем добра!», — написал Сенцов на своей странице в Facebook, подлинность которой уже подтвердили его родственники и адвокаты.

Ранее аккаунт, якобы принадлежащий Сенцову, появился в твиттере. Автор этой страницы подписался на микроблоги российских телеведущих Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой, а также на профиль главы Чечни Рамзана Кадырова, что вызвало серьезное удивление у пользователей соцсетей и в России, и в Украине.

Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35» 7 сентября. Самолеты с освобожденными россиянами и украинцами приземлились в Москве и Киеве около 13:45 по московскому времени. Олег Сенцов, приговоренный в 2015 году к 20 годам колонии строго режима по обвинению в терроризме, также вернулся домой. Состоявшийся обмен обсудили главы государств Владимир Путин и Владимир Зеленский. После возвращения в Украину Сенцов уже успел сделать громкое заявление, рассказав о том, что, по его мнению Украина обязательно одержит победу в противостоянии с Россией.