«Курганмашзавод» окончательно перешел под крыло Ростеха в 2019 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ожидают, что процедуры по объединению «Курганмашзавода» и «Уралвагонзавода» пройдут в течение месяца. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Детали сделки засекречены, но она должна завершиться в течение месяца», — рассказал собеседник агентства. По его данным, руководство объединенных заводов будет находится в Москве. В пресс-службе КМЗ от комментариев по поводу сделки отказались. Еще один источник в промышленной среде предположил, что холдинг возглавит Александр Потапов, который руководит УВЗ с 2017 года. «Это очень сильный специалист, курганскому заводу повезет, если он будет им руководить», — высказал свое мнение собеседник агентства.

Информация о сделке появилась в СМИ после того, как госкорпорация «Ростех» передала свой пакет акций УВЗ собственнику, название которого не раскрывается. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал журналистам, что УВЗ и «Курганмашзавод» могут быть слиты в один холдинг. «Схожие компетенции — бронетехника», — объяснял задумку топ-менеджер.