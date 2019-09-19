Путину доложили о причинах появления дыры в обшивке «Союза»

Президенту РФ Владимиру Путину доложили результаты расследования Роскосмоса о причинах появления дыры в обшивке корабля «Союз МС-09». Об этом журналистам рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
«Результаты расследования доведены до президента», — приводит РИА «Новости» слова своего собеседника.
Накануне руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что узнал о причинах появления отверстия в бытовом отсеке «Союза», напоминает «Национальная служба новостей». По словам главы корпорации, по результатам анализа стало понятно, что произошло, однако раскрывать эту информацию Рогозин отказался.
В конце августа 2018 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Падение давления было незначительным, поэтому космонавты узнали об этом только утром следующего дня. Отверстие в обшивке «Союза» обнаружил немецкий космонавт Александр Герст. Выяснилось, что кто-то просверлил дыру в космическом корабле. В сентябре прошлого года комиссия Роскосмоса начала расследование, передает агентство Nation News.