Врачей Заворотнюк пытаются подкупить миллионом рублей

Персоналу предлагают от ста тысяч рублей за информацию о Заворотнюк Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Персонал частной клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, пытаются подкупить журналисты. Они предлагают работникам деньги за любую информацию об актрисе, будь то фотография больной или пара слов о состоянии ее здоровья. Медсестра центра рассказала, что сотрудникам больницы обещают заплатить немалые суммы.

«От ста тысяч до миллиона рублей — в зависимости от информации. Но мы ничего не знаем», — заявила женщина журналистам «Собеседника», которые пришли в клинику поинтересоваться здоровьем звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Сотрудница клиники добавила, что с Заворотнюк взаимодействуют только лечащие врачи, которые держат диагноз артистки в строжайшем секрете даже от других работников медучреждения. Все новости о Заворотнюк персонал узнает из средств массовой информации, передает телеканал 360.

Актриса попала в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали рак головного мозга. Позже СМИ сообщали, что артистка впала в кому и перестала самостоятельно дышать, а на прошлой неделе пришла в сознание. Врачи высказывали оптимистичные прогнозы, а после заявили, что опухоль неоперабельна, сообщают «Дни.ру».