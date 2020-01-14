Бывшая жена политика Исаева раскрыла официальную причину его смерти

Никита Исаев скончался на 42-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский политик Никита Исаев скончался из-за обширного инфаркта сердца. О результатах судмедэкспертизы сообщила его бывшая жена Оксана Мельник.

«Никита умер по естественным причинам. Криминального следа нет. Причина банальна и проста — обширный инфаркт сердца», — заявила Мельник в эфире радио «Комсомольская правда». Она также отметила, что политика можно было спасти, но бригада скорой помощи приехала слишком поздно.

Лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался на 42-м году жизни 16 ноября. Мужчине стало плохо в поезде по дороге из Тамбова в Москву. Проводники вызвали врачей на станции Узуново около трех часов ночи, однако, когда они прибыли, политик уже был мертв, передает «Национальная служба новостей».

Ранее СК выдвигал версию, что Исаев скончался из-за проблем с сердцем, напоминает агентство Nation news. Однако его близкие заявляли, что его могли отравить недоброжелатели. Друзья политика основывались на том, что перед смертью у него резко заболел живот. А СМИ сообщали, что политик конфликтовал с приволжскими криминальными авторитетами.