Коронавирус помешал суду «Уральских пельменей» с Нетиевским

Заседание по делу «Уральских пельменей» было перенесено с 3 на 29 апреля из-за профилактики коронавируса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Заседание Свердловского арбитража по иску коллектива «Уральских пельменей» к экс-директору Сергею Нетиевскому перенесли из-за коронавируса. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Разбирательство касается выплаты Нетиевскому миллиона рублей за организацию несуществующего концерта.

«В связи с тем, что рассматриваемое дело не относится к категории дел безотлагательного характера, суд полагает необходимым отложить судебное заседание», — говорится в сообщении. При этом арбитраж сослался на постановление Верховного суда России, по которому российские суды должны ограничить рассмотрение дел и прием посетителей из-за распространения коронавируса. В результате заседание было перенесено с 3 на 29 апреля.

Иск от «Пельменей» был подал 27 декабря 2019 года. Коллектив заявил, что Нетиевский получил деньги за организацию концерта «Корпорация морсов» в Екатеринбурге, которого на самом деле не было. Актеры потребовали от экс-директора чуть больше миллиона рублей.

Конфликт «Уральских пельменей» с Сергеем Нетиевским длится с 2015 года. Стороны обвиняют друг друга в выводе средств из юмористического проекта. Сам экс-директор считает, что очередной судебный иск от нынешнего главы коллектива Олега Орлова — попытка смешать его с грязью.