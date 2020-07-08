Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

Вирусологи предупреждают, в аптеку ходят не особенно здоровые люди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские вирусологи и эпидемиологи составили список мест, где велик шанс заразиться коронавирусной инфекцией. На первом месте рейтинга — помещения с плохой вентиляцией. Об этом журналистам рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Тут важно не столько само назначение помещения, сколько то, как в нем работает вентиляция. Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство», — цитируют «Известия» вирусолога.

На второй строчке — места, где люди близко общаются на протяжении долгого времени. К примеру, как отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев, это может быть переполненный общественный транспорт, магазины, а также аптеки, куда ходят не особенно здоровые люди.

На третьем месте— бары, рестораны и караоке-клубы. Заразиться можно также в храмах, где собирается много верующих. Пятое место занимают общественные места, где люди занимаются активной деятельностью. По данным специалистов высокая динамика передачи вируса характерна для помещений, где посетители на протяжении длительного времени тяжело дышат и громко говорят: в фитнес-клубах, на театральных представлениях и концертах, конференциях.

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