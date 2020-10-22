Вторая страна в Европе заявила о миллионе больных коронавирусом

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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , девушка, медицинская маска, пассажиры, аэропорт игорь курчатов, масочный режим, коронавирус
В мире выявлено уже более 41 миллиона заболевших COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Франция преодолела порог в миллион зараженных коронавирусом. Это вторая страна в Европе с таким числом заболевших COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, сейчас во Франции 1 000 369 заболевших коронавирусом. 34 075 пациентов скончались от осложнений. «Франция стала седьмой страной в мире и второй в Евросоюзе, где коронавирус обнаружили более чем у миллиона человек», — пишет Lenta.ru. Первой страной в Европе, преодолевшей порок в миллион заболевших COVID, стала Испания.

На сегодняшний день в мире выявлено более 41,3 миллиона зараженных коронавирусом. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Аргентине.

За все время пандемии в России выявлено 1 463 306 заболевших коронавирусом. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти РФ не планируют жестких ограничительных мер на фоне пандемии. Это, в частности, связано с тем, что российские медики научились бороться с инфекцией. При этом российский лидер отметил, что смертность в России от коронавируса подросла по сравнению с весной, но это связано с тщательной фиксацией причин, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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