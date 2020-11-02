В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в лифте

В лифте можно заразиться коронавирусом, если до вас там ехал больной человек. Таким мнением поделился ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе», — сказал Лебедев. По его словам, заражению способствует маленький размер помещение и то, что оно не проветривается, передает радио Sputnik.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что в России может появиться новый штамм коронавируса 20A.EU1 из Европы. Ученые сообщают, что новый штамм не более опасен для здоровья, чем другие.
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