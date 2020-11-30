Мишустин ужесточил контроль за тратой денег на нацпроекты

Средства, которые были выделены на реализацию нацпроектов, будет запрещено расходовать на другие цели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин усилил контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на национальные проекты. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Проектным комитетам и кураторам нацпроектов ограничат возможность изменения бюджетной росписи в последний месяц 2020 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении. Для инфраструктурных проектов и субсидий в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» установлен крайний срок — 15 декабря. Во всех остальных случаях ограничение будет действовать с 1 декабря. Согласно постановлению, средства, которые были выделены на реализацию нацпроектов, будет запрещено расходовать на другие цели. Таким образом будет ужесточена «бюджетная дисциплина».

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил национальные цели развития России до 2030 года, передает «Национальная служба новостей». Среди них: здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная среда для жизни и успешное предпринимательство. Также планируется поднять продолжительность жизни с 73 до 78 лет, пишет RT. В то же время, власти намерены сократить расходы на реализацию нескольких нацпроектов в следующие два года почти на 600 млрд рублей. Это связано с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.