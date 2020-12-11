Путин призвал доработать дело об убийстве Немцова

Президент России Владимир Путин призвал доработать дело об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом он заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать», — приводятся слова Путина на сайте Кремля. При этом он отметил, что исполнители и заказчики уже найдены. Также президент напомнил о том, что убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой раскрыто и все виновные понесли ответственность.
Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре столицы вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. Убийцей оказался Заур Дадаев. Его осудили в 2017 году, передает телеканал 360.
Галина Старовойтова была убита в 1998 году. Злоумышленников удалось задержать спустя четыре года. Бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко, который был осужден за организацию убийства были предъявлены обвинения в организации убийства лишь в 2013 году. В мае текущего он обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении.
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