Путин призвал доработать дело об убийстве Немцова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин вспомнил о нескольких резонансных убийствах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин призвал доработать дело об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом он заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать», — приводятся слова Путина на сайте Кремля. При этом он отметил, что исполнители и заказчики уже найдены. Также президент напомнил о том, что убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой раскрыто и все виновные понесли ответственность.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре столицы вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. Убийцей оказался Заур Дадаев. Его осудили в 2017 году, передает телеканал 360.

Галина Старовойтова была убита в 1998 году. Злоумышленников удалось задержать спустя четыре года. Бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко, который был осужден за организацию убийства были предъявлены обвинения в организации убийства лишь в 2013 году. В мае текущего он обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...